Champions League, debutto per Francesco Pio Esposito

Francesco Pio Esposito - Stadiosport.it

Serata speciale per Francesco Pio Esposito, che a soli 20 anni farà il suo debutto assoluto in Champions League guidando l’attacco dell’Inter contro l’Ajax. La decisione è arrivata dopo che Lautaro Martinez non è stato giudicato idoneo a scendere in campo a causa di un problema fisico.

Il match è in programma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, con calcio d’inizio alle ore 21.00 italiane (20.00 locali).

Lautaro Martinez out, chance per Esposito

Nelle ultime ore erano già circolate voci sulle condizioni di Lautaro, alle prese con un fastidio alla schiena che lo aveva costretto a saltare l’allenamento di rifinitura. L’allenatore Cristian Chivu ha deciso di non rischiare il capitano in questa prima sfida europea della stagione, affidandosi al giovane attaccante in coppia con Marcus Thuram.

Un segnale forte di fiducia per Esposito, che ha festeggiato il suo ventesimo compleanno lo scorso giugno ed è pronto a vivere la notte più importante della sua carriera.

Una famiglia di calciatori

Francesco Pio non è l’unico talento della famiglia: proviene infatti da una dinastia di calciatori. Sebastiano Esposito gioca oggi al Cagliari, mentre Salvatore milita in Serie B con lo Spezia. Un legame che conferma la grande tradizione calcistica dei fratelli Esposito.

I primi passi tra Italia e Inter

Il giovane nerazzurro ha esordito recentemente anche con la Nazionale maggiore, giocando sei minuti nella vittoria per 5-0 dell’Italia contro l’Estonia nelle qualificazioni mondiali del 5 settembre. Qualche giorno prima, il 31 agosto, aveva disputato 22 minuti in Serie A nella sfida persa in casa contro l’Udinese.

La scelta dell’Inter di puntare su di lui è arrivata soprattutto dopo le buone prestazioni al Mondiale per Club FIFA di quest’estate: contro gli Urawa Reds e il River Plate ha messo a segno un gol e fornito un assist, convincendo la società a trattenerlo in rosa per questa stagione.

Ora, per Francesco Pio Esposito, arriva la prova più difficile e affascinante: trascinare l’Inter all’esordio in Champions League nella bolgia della Johan Cruijff Arena.