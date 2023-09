Champions League, calendario Milan: date e orari partite Gruppo F

Ecco il calendario con le date e gli orari del Gruppo F, il girone del Milan, che dovrà affrontare PSG, Borussia Dortmund e Newcastle

Poteva andare meglio, ma forse poteva andare anche peggio. Certo, partire dalla terza fascia quasi garantiva un sorteggio difficile, ma dopo essere stata una semifinalista si sperava in un qualcosa di meno proibitivo.

Eppure, ciò che ha rivelato la scorsa edizione di Champions League è che le italiane sono pronte a dare battaglia e possono trasformarsi nelle rivelazioni di ogni stagione, forse diventando anche le squadre da battere.

Lo sa bene il Milan, che ha pescato PSG, Borussia Dortmund e Newcastle dalle urne di Montecarlo, tre avversari tostissimi, che rendono complicato l’obiettivo da raggiungere, la qualificazione agli ottavi di finale, in un girone, il Gruppo F, che si prospetta davvero equilibrato.

Il PSG ha fatto il solito mercato sontuoso, dove quest’anno ha rinforzato molto la difesa, oltre a rivoluzionare l’attacco con colpi stratosferici, cessioni faraoniche e la sensazione perpetua che, forse, può essere l’anno giusto per arrivare fino in fondo.

Il Borussia Dortmund è una squadra europea, abituata a disputare questa competizione ormai da tantissimi anni continuando con un progetto basato sull’autosostentamento e sui giovani. Forse, non sarà più la squadra che arrivava tra le prime otto-quattro di qualche anno fa, ma è un osso duro.

Tutto da scoprire il Newcastle, neofita della competizione dopo due anni di calciomercato a suon di petroldollari del fondo PIF, capace di strappare prima alcuni obiettivi e poi, addirittura, l’ormai ex capitan futuro dei rossoneri per dare esperienza ad una squadra, di fatto, alle prime uscite europee.

Ecco, l’aspetto più romantico è proprio il ritorno dei due grandi ex: subito Sandro Tonali il 19 settembre, con ritorno il 13 dicembre poi Gigio Donnarumma il 7 novembre, con ritorno il 25 ottobre, in quel di San Siro, uno Stadio Giuseppe Meazza pronto ad accogliere in maniera sicuramente diversa i due ex beniamini.

I tedeschi, invece, verranno affrontati il 4 ottobre di fronte al Muro Giallo e poi a Milano il 28 novembre, quando non si potrà più sbagliare.

Bando alle ciance, fuoco alle polveri. E’ la Champions League, è il DNA del Milan. Che il gioco abbia inizio!

Calendario con date e orari partite contro PSG, Borussia Dortmund e Newcastle

1^ giornata

19/09: Milan-Newcastle

2^ giornata

04/10: Borussia Dortmund-Milan

3^ giornata

25/10: PSG-Milan

4^ giornata

07/11: Milan-PSG

5^ giornata

28/11: Milan-Borussia Dortmund

6^ giornata

13/12: Newcastle-Milan