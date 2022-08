Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo H: PSG, Benfica e Maccabi Haifa avversari Juventus

Champions League, date, orari e diretta streaming delle partite della Juventus: i bianconeri, inseriti nel gruppo H, proveranno a contendere il primato al Paris Saint-Germain, ma devono stare attenti alle insidie Benfica e Maccabi.

Sta per ricominciare la Champions League: i sorteggi di Istanbul tenutisi venerdì hanno delineato gli otto gironi che daranno vita alla prima fase del torneo. Tra le quattro italiane in lizza c’è la Juventus, inserita nel gruppo H insieme a PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

La squadra di Allegri nutre ambizioni importanti: non solo vincere lo Scudetto dopo due anni di astinenza, ma anche riconfermarsi in campo internazionale. La Champions League, frutto proibito della dirigenza bianconera da oltre un ventennio, sarà il palcoscenico ideale per vedere all’opera campioni come Pogba e Di Maria che impreziosiscono la rosa di Max Allegri.

L’obiettivo, come detto, è passare il turno: impresa abbordabile, anche se Vlahovic e compagni non dovranno sottovalutare un avversario come il Benfica, che dispone di ottimi elementi come Otamendi, l’ex Inter Joao Mario e l’attaccante David Neres, né prendere sottogamba la trasferta in Israele contro il Maccabi. Difficile pensare alla vittoria del girone, visto che il PSG, in questo primo scampolo di stagione, ha dato prova di essere diventata un’autentica macchina da guerra.

Champions League: il calendario del gruppo H

1^ giornata: martedì 6 settembre

Paris Saint-Germain-Juventus

Benfica-Maccabi Haifa

2^ giornata: mercoledì 14 settembre

Juventus-Benfica

Maccabi Haifa-Paris Saint-Germain

3^ giornata: mercoledì 5 ottobre

Juventus-Maccabi Haifa

Benfica- Paris Saint-Germain

4^ giornata: martedì 11 ottobre

Maccabi Haifa-Juventus

Paris Saint-Germain-Benfica

5^ giornata: martedì 25 ottobre

Benfica-Juventus

Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa

6^ giornata: mercoledì 2 novembre

Juventus-Paris Saint-Germain

Maccabi Haifa-Benfica

Champions League: dove vedere le partite del gruppo H in streaming e diretta tv

La UEFA Champions League verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L’emittente ha acquistato 121 delle 137 partite previste durante la competizione, cui offrirà ampia copertura. Lo streaming sarà offerto mediante l’app Now Tv.

Le altre 16 gare saranno esclusiva di Amazon Prime Video, che ha acquistato una fetta di Champions League già lo scorso anno.

Sarà inoltre possibile seguire le partite, in chiaro, su Canale 5. La rete Mediaset trasmetterà la migliore partita del martedì alle 21:00.