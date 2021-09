Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo F: Villarreal, Manchester United e Young Boys avversari Atalanta

L’Atalanta è nel girone F di Champions League con Manchester United, Villareal e Young Boys. Il calendario delle partite e dove seguire il match.

Ricomincia l’avventura europea anche per l’Atalanta. La Dea, protagonista di un’ottima annata lo scorso anno conclusasi con un terzo posto, ritorna nell’Europa che conta. La squadra di Gian Piero Gasperini non ha avuto tantissimi cambiamenti ed ha trattenuto tutti i suoi pezzi forti, tra cui Dúvan Zapata. Il girone in cui è finita non è proprio impossibilissimo.

Sicuramente, da terza nella fascia, ha preso quella che potrebbe dare meno problemi: il Villareal. La squadra di Unai Emery ha vinto la scorsa Europa League. In virtù della vittoria, il Sottomarino giallo è finito nella prima fascia. Ci sono tanti giocatori di esperienza come Raúl Albiol ma soprattutto dall’attaccante Gerard Moreno. Lo spagnolo è il più pericoloso ed è lui che ha trascinato la squadra in Supercoppa Europa contro il Chelsea perdendo, poi, ai rigori.

Non un inizio irresistibile quello del Villareal che in tre partite ha totalizzato tre pareggi, di cui uno contro i campioni dell’Atlético Madrid. Proprio contro il Villareal a, El Madrigal, che l’Atalanta esordirà nel suo girone.

Molto blasonato è anche il Manchester United. I Red Devils potranno contare sul ritorno di Cristiano Ronaldo che avrà indietro la sua maglia numero 7. Oltre al portoghese, c’è anche Edinson Cavani, Paul Pogba, Bruno Fernandes. La squadra di Ole Solskjaer ha tantissima qualità da vendere, nonché un’ottima panchina da cui attingere. Gli inglesi vorranno sicuramente fare bella figura ed arrivare quanto più avanti possibile.

La meno pericolosa, almeno sulla carta, è sicuramente il Young Boys. La squadra svizzera di David Wagner è riuscita ad arrivare alla fase a gironi, dopo aver superato tre turni di qualificazione. Non presenta tantissimi fenomeni ma sicuramente l’esperienza nelle coppe non manca.

Girone E, il calendario dell’Atalanta

Giornata 1 (14 settembre): Villarreal-Atalanta (ore 21:00)

Giornata 2 (29 settembre): Atalanta-Young Boys (ore 18:45)

Giornata 3 (20 ottobre): Manchester United-Atalanta (ore 21:00)

Giornata 4 (2 novembre): Atalanta-Manchester United (ore 21:00)

Giornata 5 (23 novembre): Young Boys-Atalanta (ore 21:00)

Giornata 6 (8 dicembre): Atalanta-Villarreal (ore 21:00)

Dove seguire l’Atalanta in tv

La Champions League è un’esclusiva di Sky che trasmette le 121 partite . Mediaset ne trasmetterà 104 sulla piattaforma Infinity. I diritti sono stati affidati anche a Prime Video che trasmetterà i migliori match del mercoledì sera. Le migliori partite saranno trasmesse anche in chiaro su Canale 5.

