Champions League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo C: Bayern Monaco, Barcellona e Plzen avversari dell’Inter

Champions League: l’Inter non è stata certo baciata dalla sorte in quelli che sono stati i sorteggi del 25 agosto 2022 per delineare la fase a gironi di questa nuova edizione della Uefa Champions League.

I neroazzurri, infatti, sono inciampati in un girone di ferro con Bayer Monaco, Barcellona e il Plzen a chiudere il cerchio.



Dopo l’assegnazione errata dell’anno scorso, nella quale i neroazzurri si sono visti attribuire l’Ajax agli ottavi di finale della Champions, per poi esser ripetuto il sorteggio e trovare il Liverpool sul proprio cammino, l’Inter sperava nella legge del karma almeno nei sorteggi di quest’anno, speranza che, però, non si è realizzata, sorteggiando il girone più complicato capitato alle italiane.





Simone Inzaghi spera, dunque, di ripercorrere le orme di Mou nel 2009, quando l’Inter riuscì a passare il turno col Barcellona di Pep Guardiola, per poi battere 2-0 in finale di Champions il Bayern Monaco di Louis Van Gaal con doppietta di Diego Milito, siglando di fatto un’annata straordinaria con la conquista del Triplete.



Champions League: dove seguire le partite in streaming e diretta



Champions League, Girone C: date e orari delle partite



1° giornata (mercoledì 7 settembre – 21.00): Inter – Bayern Monaco

1° giornata (mercoledì 7 settembre – 21.00): Barcellona – Viktoria Plzen



2° giornata (martedì 13 settembre – 18.45): Viktoria Plzen – Inter

2° giornata (martedì 13 settembre – 21.00): Bayern Monaco – Barcellona



3° giornata (martedì 4 ottobre – 18.45): Bayern Monaco – Viktoria Plzen

3° giornata (martedì 4 ottobre – 21.00): Inter – Barcellona



4° giornata (martedì 12 ottobre – 21.00): Barcellona – Inter

4° giornata (martedì 12 ottobre – 21.00): Viktoria Plzen – Bayern Monaco



5° giornata (mercoledì 26 ottobre – 18.45): Inter – Viktoria Plzen

5° giornata (mercoledì 26 ottobre – 21.00): Barcellona – Bayern Monaco



6° giornata (martedì 1 novembre – 21.00): Bayern Monaco – Inter

6° giornata (martedì 1 novembre – 21.00): Viktoria Plzen – Barcellona





Dove seguire le partite in diretta Tv e Streaming

Le partite della Uefa Champions League saranno trasmesse su Mediaset, Now Tv e Prime Video.



• Amazon trasmetterà una gara in esclusiva ogni mercoledì sera, dalla fase a gironi, fino ad arrivare alla semifinale di Champions League



• Mediaset Infinity Plus, invece, garantisce lo streaming di 104 partite di Champions in diretta streaming, mentre la miglior partita del martedì sarà trasmessa su Canale 5 e le altre 7 su Infinity Plus.

Il mercoledì Mediaset garantirà, quindi, la trasmissione di 7 delle 8 partite in programma, ad eccezione di quella esclusiva Prime.



• Infine, per tutti gli abbonati al Pass Sport Now Tv, sarà possibile accedere allo streaming di ben 121 gare su 137 della Uefa Champions League.