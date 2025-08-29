Champions League 2025-26: sorteggio difficile per Inter e Atalanta, Juventus e Napoli

Champions League - Stadiosport.it

Napoli, Inter, Atalanta e Juventus hanno conosciuto i propri avversari nella fase a gironi di Champions League 2025-26, e secondo le prime analisi l’Inter di Cristian Chivu e Ivan Juric dovrà affrontare il percorso più complicato tra le squadre italiane.

Il sorteggio ha regalato incroci affascinanti per i club di Serie A, con sfide di altissimo livello che promettono spettacolo e grande equilibrio.

Il Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore del Mondiale per Club FIFA 2025, farà visita sia al Napoli che all’Atalanta. Per i partenopei, però, ci sarà anche la trasferta insidiosa contro il Manchester City, ex squadra di Kevin De Bruyne.

Per la Juventus, l’avversario più ostico sarà senza dubbio il Real Madrid, mentre l’Inter si ritrova in un vero e proprio girone di ferro, dovendo affrontare Liverpool, Arsenal, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

Per valutare la difficoltà del sorteggio, Football Italia ha assegnato un punteggio in “stelle” a ciascun avversario:

5 stelle per le favorite alla vittoria finale ( Liverpool , Real Madrid , Manchester City , Chelsea , PSG );

per le favorite alla vittoria finale ( , , , , ); 4 stelle per le big subito dietro ( Borussia Dortmund , Atletico Madrid , Arsenal );

per le big subito dietro ( , , ); 3 stelle o meno per le squadre più abbordabili.

Dalla somma dei punteggi, emerge che Inter e Atalanta dovranno affrontare le sfide più dure, con 24 stelle ciascuna, mentre Juventus e Napoli hanno un percorso leggermente più agevole.

Il dettaglio del sorteggio per le italiane

Juventus (Totale: 22)

Borussia Dortmund (Casa) ****

Real Madrid (Trasferta) *****

Benfica (Casa) ***

Villarreal (Trasferta) ***

Sporting CP (Casa) **

Bodo/Glimt (Trasferta) **

Pafos (Casa) *

Monaco (Trasferta) **

Napoli (Totale: 23)

Chelsea (Casa) *****

Manchester City (Trasferta) *****

Eintracht Francoforte (Casa) ***

Benfica (Trasferta) ***

Sporting CP (Casa) **

PSV Eindhoven (Trasferta) ***

Qarabag (Casa) *

Copenhagen (Trasferta) *

Atalanta (Totale: 24)

Chelsea (Casa) *****

PSG (Trasferta) *****

Club Brugge (Casa) **

Eintracht Francoforte (Trasferta) ***

Sparta Praga (Casa) **

Marsiglia (Trasferta) ***

Athletic Club Bilbao (Casa) ***

Union SG (Trasferta) *

Inter (Totale: 24)

Liverpool (Casa) *****

Borussia Dortmund (Trasferta) ****

Arsenal (Casa) *****

Atletico Madrid (Trasferta) ****

Sparta Praga (Casa) **

Ajax (Trasferta) **

Kairat Almaty (Casa) *

Union SG (Trasferta) *

Con avversari di questo livello, la Champions League 2025-26 si preannuncia entusiasmante e ricca di sorprese.