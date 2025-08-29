Champions League 2025-2026, Marotta: “Inter pronta alla sfida, orgogliosi del mercato e fiducia totale a Chivu”

Champions League 2025-2026 - Stadiosport.it

L’amministratore delegato e presidente dell’Inter Giuseppe “Beppe” Marotta ha parlato ai microfoni della stampa dopo il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026.

L’Inter dovrà affrontare Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise.

Intervistato da Sky, con dichiarazioni riportate da FCInter1908, Marotta ha espresso sollievo per l’esito del sorteggio, in particolare per quanto riguarda la sfida contro il club kazako Kairat:

“Siamo molto contenti di affrontare il Kairat in casa. Un viaggio di sette ore sarebbe stato impegnativo. Ho visto che il Real Madrid dovrà andare lì, quindi siamo certamente felici di poterli ospitare a San Siro.”

Marotta ha parlato anche del calciomercato estivo dell’Inter, ribadendo che non sono previsti nuovi colpi negli ultimi giorni della sessione:

“Abbiamo già completato il nostro mercato seguendo un modello diverso. Abbiamo investito su cinque giovani giocatori: quattro acquistati e uno promosso con orgoglio dal nostro settore giovanile. L’età media di questi innesti è 21,4 anni. Siamo orgogliosi di questa scelta; stiamo seguendo le linee guida della proprietà e della società stessa. La rosa, al momento, è assolutamente in linea con le nostre ambizioni.”

Infine, il dirigente nerazzurro ha elogiato il nuovo allenatore Cristian Chivu, chiamato a sostituire Simone Inzaghi, approdato in Arabia Saudita all’Al-Hilal dopo la finale di Champions League:

“Rappresentiamo l’Italia in Europa con continuità: negli ultimi anni siamo stati tra i club più presenti in Champions. Chivu ha esperienza, ha vinto la Champions e sa come affrontare avversari difficili. Questo nuovo formato della competizione è complicato, quindi sarà fondamentale trovarsi al meglio della forma nei momenti decisivi.”