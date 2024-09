La nuova Champions League 2024-25 e le italiane corsa per il titolo

Si è conclusa la prima giornata della Champions League, da quest’anno completamente rinnovata in una formula nuova, che promette tanto spettacolo, tante partite e tanti goal. Per le nostre squadre, c’è un’occasione in più, perché i club italiani in gara quest’anno, e almeno fino a fine gennaio, sono cinque e nessuno di loro giocherà un derby fino alla fase degli ottavi di finale!

Ovviamente, dopo una sola giornata, è difficile avere un’idea su quale potrà essere il seguito del torneo per Juventus, Milan, Inter, Atalanta e Bologna: la prima fase è ancora piuttosto lunga. Per capire meglio la situazione, facciamo un breve ripasso delle nuove “regole del gioco”.

La nuova formula di Champions: 36 squadre e un girone unico

Prima di tutto, è aumentato il numero delle contendenti al titolo di campione europeo: se fino alla scorsa edizione, le squadre in campo erano 32, da quest’anno il numero di club è passato a 36 ed è anche grazie a questo aggiornamento che le italiane in lizza sono cinque.

Non più otto gironi da quattro squadre ciascuno, le cui due prime classificate passavano direttamente agli ottavi, ma un unico grande girone, proprio come se fosse un unico campionato. A differenza dei campionati tradizionali, però, non vi sarà un scontro diretto tra tutte le squadre (il che porterebbe ad un torneo eccessivamente lungo, da 70 giornate, tra andata e ritorno), ma ogni club giocherà con altri otto. Le otto partite saranno equamente divise tra match casalinghi e match in trasferta e saranno partite di sola andata.

In questo modo, il numero delle partite preliminari agli ottavi saranno non più sei, come nelle edizioni precedenti, ma otto e l’ultima giornata del primo turno sarà giocata in contemporanea da tutte le squadre.

I play off, gli ottavi di finale e le quattro squadre in più

Questo primo turno si concluderà alla fine di gennaio e determinerà, in base alla classifica finale, le prime otto squadre che accederanno alla fase successiva. Le ultime classificate (quelle posizionate dalla 25° alla 36° posizione) sono eliminate, mentre le altre sedici accedono alla fase di playoff: le prime otto (dalla 9° alla 16° posizione) come teste di serie (quindi, non giocheranno tra loro), le seconde otto (dalla 17° alla 24° posizione) come non teste di serie.

Dagli ottavi di finale in poi, il sistema è quello tradizionale, utilizzato fino alla scorsa edizione. I sorteggi, a partire dalla fase ad eliminazione diretta, potranno portare anche a dei derby; il regolamento, infatti, prevede che non possano esservi nella fase a girone unico incontri tra squadre dello stesso paese.

Un’altra novità riguarda le squadre eliminate alla fine del girone unico: per tutto l’anno calcistico saranno fuori da ogni competizione e non saranno, dunque, “retrocesse” in coppe minori.

Abbiamo parlato poco sopra della quinta italiana in Champions e delle quattro squadre in più rispetto alle scorse edizioni di Coppa.

Nello specifico, uno di questi quattro posti è stato attribuito alla Francia, in virtù della sua quinta posizione nel ranking Uefa; un altro è dato dall’incremento da quattro a cinque del numero di squadre che si qualificano in virtù del Percorso Campioni.

Infine, gli ultimi due posti sono andati a Germania e Italia (nella fattispecie, il Bologna, classificatosi quinto alla fine del campionato scorso), i paesi che hanno ottenuto i migliori risultati collettivi nella scorsa stagione (il cosiddetto Ranking Uefa per Nazioni).

Quindi, riassumendo: 36 squadre, che giocheranno 2 partite in più (rispetto alla vecchia formula) per accedere agli ottavi, per un 47% in più di partite da guardare in tv e su cui scommettere attraverso i bookmakers non AAMS più sicuri per le puntate su tutti gli eventi sportivi principali.

La prima giornata e i prossimi incontri delle italiane

È ora di tirare un po’ le somme, anche se è difficile, per ora, fare una previsione su come potranno andare le cinque italiane: il cammino, infatti, è ancora lungo prima di giungere a conclusione della prima fase.

Se fino alla scorsa edizione una pesante sconfitta al primo match poteva segnare pesantemente il percorso di una squadra (e viceversa), oggi, con otto giornate da disputare e con altrettante squadre differenti, l’incognita resta grande.

La Juventus ha mostrato sin da subito grinta e ha guadagnato tre punti importanti: ospite il PSV Eindhoven, i bianconeri hanno rifilato tre goal che non hanno lasciato scampo agli olandesi. Alle reti di Yildiz, McKennie e Gonzalez, ha potuto replicare solo Saibari in pieno recupero del secondo tempo. Tre punti importanti, che incutono fiducia e coraggio e che fanno dei bianconeri l’unica squadra italiana a punteggio pieno.

Sul versante opposto, il Milan, fermo a zero punti, dopo aver perso in casa con il Liverpool: aprono le marcature i rossoneri con Pulisic dopo solo tre minuti, ma gli inglesi non si fanno intimorire; dopo venti minuti pareggia Konaté, prima della pausa raddoppia van Dijk, mentre al 67’ Szoboszlai mette termine alle speranze rossonere, mai veramente in campo.

Le altre tre italiane portano a casa un solo punto ciascuna: l’Inter esce a reti inviolate dall’Ethiad Stadium del Manchester City, l’Atalanta pareggia per 0-0 a Bergamo contro l’Arsenal, idem per il Bologna che ha ospitato lo Shakhtar Donetsk.

La prossima giornata si terrà l’1 e il 2 ottobre; per le italiane, iniziano le milanesi: il Milan giocherà sul campo del Leverkusen, mentre l’Inter ospiterà i serbi della Stella Rossa Belgrado. Il giorno successivo l’Atalanta se la vedrà contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, il Bologna andrà a Liverpool, mentre la Juve giocherà sul campo del Lipsia.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.