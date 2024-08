Champions League 2024-2025, sorteggio: avversarie di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.

Champions League 2024-2025 sorteggio: tutte le avversarie di Milan, Inter, Bologna, Atalanta e Juventus.

Sono andati in scena nella giornata di ieri sera i sorteggi del nuovo format della Champions League 2024-2025 a Nyon, da dove sono poi emerse tutte le avversarie che attenderanno le italiane a partire dal prossimo 17 settembre. Il nuovo format comprenderà 36 squadre e non più 34 e inizierà senza gironi suddivisi, ma con un unico girone all’interno del quale ogni squadra avrà 8 partite da disputare.

L’Inter di Simone Inzaghi ritroverà nuovamente il Manchester City a distanza di due anni dalla finale persa, ma avrà come ulteriore sfidante inglese anche l’Arsenal dell’altro tecnico spagnolo, Arteta. Destino simile per la Juventus, la quale anch’esse si misurerà con la squadra allenata da Guardiola, ma incontrerà sul proprio cammino anche ostacoli come Lipsia e Benfica. Il Milan, invece, fronteggerà il Real Madrid in un match che vedrà a confronto le più titolate d’Europa, ma rispolvererà anche vecchi ricordi nella gara in programma contro il Liverpool. Sorteggio durissimo per quanto riguarda l’Atalanta, la quale sarà chiamata ad affrontare tre corazzate come Real-Barca e Arsenal.

Ecco il sorteggio completo con tutte le rivale delle italiane in Champions League:

INTER: Lipsia (C), Manchester City (T), Arsenal (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Young Boys (T), Monaco (C), Sparta Praga (T)



JUVENTUS: Manchester City (C) Leipzig (T) Benfica (C) Club Brugge (T) PSV (C) Lille (T) Stuttgart (C) Aston Villa (T)



MILAN: Liverpool (C), Real Madrid (T), Club Brugge (C), Leverkusen (T), Stella Rossa (C), Dinamo Zagabria (T), Girona (C), Slovan Bratislava (T)



ATALANTA: Real Madrid (C), Barcellona (T), Arsenal (C), Shakhtar (T), Celtic (C), Young Boys (T), Sturm Graz (C), Stoccarda (T)



BOLOGNA: Borussia Dortmund (C), Liverpool (T), Shakhtar (C), Benfica (T), Lille (C), Sporting (T), Monaco (C), Aston Villa (T)

