Champions League 2022-2023: calendario con date incontri e sorteggi

Champions League 2022-23: il calendario con tutte le date degli incontri delle squadre italiane.

Quest’anno si darà il via all’edizione 2022-23 della Champions League. Sono quattro le italiane in Europa: Milan, Inter, Napoli e Juventus. La competizione, come anche i diversi campionati, si vedrà interrotta per dare spazio al Mondiale di Qatar che inizierà a novembre e si protrarrà fino a dicembre. Per questo motivo che il consueto calendario subirà alcune variazioni.

La fase a gironi, infatti, si chiuderà solamente verso la fine di novembre per permettere poi ai giocatori di essere presenti a Doha. Novità anche per i playoff che si giocheranno già a giugno con il sorteggio che è già stato fissato lo scorso 7 giugno. Quello per i gruppi, invece, è previsto per il 25 agosto. La competizione si concluderà il 10 giugno 2023 con la finale che si disputerà allo stadio Ataturk di Istanbul.

Champions League 2022-23, tutte le date