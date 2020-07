Champions League ed Europa League: Juventus-Lione a Torino, Napoli a Barcellona. Inter-Getafe e Roma-Siviglia in Germania

La Uefa ha ufficializzato le sedi delle restanti gare di ritorno degli ottavi di Champions League. Gli incontri verranno disputati nelle sedi originariamente previste, ovvero in casa della squadra che aveva giocato la partita d’andata in trasferta. La decisione coinvolge direttamente Napoli e Juventus, ancora impegnate negli ottavi di finale rispettivamente contro Barcellona e Lione. I ragazzi di Gattuso saranno dunque impegnati nella suggestiva cornice del Camp Nou, con il preciso intento di compiere un’impresa e provare a staccare il “pass” per la final-eight che si terrà a Lisbona dal 12 al 23 agosto. Stesso obiettivo che cercherà di perseguire la Juventus, sconfitta a sorpresa dal Lione nella gara di andata, e che avrà l’opportunità di giocarsi l’accesso alla final-eight tra le mura amiche dell’Alianz Stadium. Attende invece di conoscere il proprio destino, durante il sorteggio di domani, l’Atalanta che si era qualificata ai quarti dopo aver eliminato il Valencia e prenderà dunque parte di diritto alla fase finale in terra lusitana.

Risolta anche la questione relativa a Inter-Getafe e Roma-Siviglia, gare di Europa League, per le quali non era stato possibile disputare la prtita di andata. Esse si decideranno in gara secca, i prossimi 5 e 6 agosto, in Germania, sede della final-eight della competizione.

Logo dell’UEFA. Fonte: Uefa Twitter

Appuntamento a domani, dunque, dove a Nyon si svolgeranno i sorteggi per decidere la composizione del tabellone delle final-eight di Champions League ed Europa League. Le squadre ancora in lizza si affronteranno, dopo le gare degli ottavi, in gara unica per decidere le vincireici delle due competizioni.

