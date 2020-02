Cessione Roma: incontro tra i legali di Friedkin e Pallotta

Battute finali per il passaggio di proprietà della Roma

La fumata bianca sembra avvicinarsi. Brian Walker, Matthew Edwards e Brad Breinart, legali del Gruppo Friedkin sono nella Capitale già da sabato. Quuest’oggi sono stati visti nella sede giallorossa di Viale Toltsoj, all’Eur.

L’incontro, avvenuto con gli avvocati di James Pallota e con il CEO, Guido Fienga, con il responsabile commerciale Francesco Calvo e il vicepresidente Mauro Baldissoni, era volto a limare gli ultimi dettagli della due diligence.

L’ENIGMA- Nella giornata di oggi sarebbe sbarcato anche Dan Friedkin. Come riportato da RomaPress, l’imprenditore texano sembrerebbe essere arrivato a Roma con il figlio Ryan, che seguirà da vicino le vicende giallorosse, in queste ultime settimana impegnato tra Londra, Milano e Torino, per prendere parte personalmente alle battute conclusive.

Qualche tifoso sostiene addirittura di averlo visto vero l’ora di pranzo a Piazza del Popolo. Tuttavia, conferme dirette non ce ne sono.

LE CIFRE- Se le tempistiche verranno rispettate, le firme arriveranno entro una decina di giorni.

L’accordo per la cessione della società giallorossa è stato raggiunto sulla base di 800 milioni,circa. La cifra, ricordiamo, comprende i 272 milioni di debito e i 130 dell’aumento di capitale, già approvato dall’assemblea degli azionisti.

