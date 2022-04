Cessione Milan a Investcorp: signing con Elliott già questa settimana?

Cessione Milan, affare Elliott-Investcorp in dirittura d’arrivo: si chiude già venerdì?

Sta per chiudersi l’era Elliott al Milan: la private equity guidata da Paul Singer è in trattativa, ormai da settimane, col fondo Investcorp di Mohammed Alardhi. Il fondo del Bahrein sta completando in questi giorni la due diligence, fase di controllo dei conti rossoneri, e già in settimana l’affare potrebbe dirsi concluso.

La data cerchiata in rosso è quella di venerdì 29 aprile, giorno in cui dovrebbe avvenire il signing, ovvero il passaggio formale in cui viene quantificata l’operazione. Investcorp spenderà una cifra pari a 1,1 miliardi di euro, 400 in più di quanti il fondo USA ne avrebbe investiti per finanziare il club nei quasi quattro anni alla guida della società.

L’accordo tra Investcorp ed Elliott verrà ufficializzato solo a fine campionato, per non turbare gli equilibri di una squadra che dovrà focalizzarsi sul rush Scudetto in queste residue quattro giornate di campionato. Un tricolore che verrebbe a consacrare i quattro anni di gestione Elliott. Il fondo statunitense raccolse la disastrosa eredità di Li Yonghong, con il club sanzionato dalla UEFA per aver violato i parametri del Fair Play Finanziario, e pertanto escluso dall’Europa League.

I rossoneri sono tornati a calcare le scene della Champions League, e possono nuovamente considerarsi una realtà di vertice del nostro campionato. Tutto merito di una gestione oculata, orientata alla sostenibilità economica e alla crescita di giovani talenti. Il Milan dei Kessie, degli Hernandez, dei Kalulu e dei Bennacer ha scalato lentamente le gerarchie, e ora punta a legittimare la propria forza con la conquista di un titolo.