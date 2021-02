Cessione Inter: stop alla trattativa tra Suning e Bc Partners

Nessun margine d’accordo e limite di tempo imposto dalla famiglia Zhang scaduto. Saltata, forse definitivamente, la trattativa tra Bc Partners e Suning, con quest’ultimi alla ricerca di altri fondi azionari.

Se sia una mossa strategica per affrettare il fondo britannico o semplice verità, lo scopriremo solamente nei prossimi giorni. Fatto sta, come annunciato anche dall’Ansa, che la trattativa tra Suning e Bc partners è ad oggi definitivamente saltata.

Secondo alcune indiscrezioni, a far innervosire la famiglia Zhang, oltre che la prima offerta considerata troppo bassa, è stato anche un tergiversare troppo a lungo da parte del fondo, che non ha dato – come inizialmente promesso – risposta di nessun tipo entro il tempo prestabilito di 10 giorni.

Questo, ovviamente, non ferma la ricerca di Suning nei confronti di un nuovo ingresso nell’Inter. Ad oggi i più interessati sembrerebbero essere il fondo svedese EQT e quello Usa Arctos Sports Partners.

Il primo è un operatore di private equity sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno da Saab a Ericcson, da Electrolux ad ABB.

Il secondo è una piattaforma di private equity dedicata al settore professionistico della sport industry e ai proprietari di franchigie o club nel mondo dello sport.

Prossimi giorni saranno decisivi per l’evolversi di ogni tipo di trattativa a riguardo. Resta, però, il pensiero di Suning di voler cedere temporaneamente in pegno parte delle quote dell’Inter, fiducioso di poter tornare in auge appena questo problema di liquidità sarà risolto.

