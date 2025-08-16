Dove vedere Roma – Neom in diretta Tv e streaming (Amichevole 16-08-2025)

La Roma di Gian Piero Gasperini è pronta per l’ultimo impegno della preparazione estiva, un test che arriva a pochi giorni dall’inizio ufficiale della Serie A 2025/2026.

Sabato 16 agosto 2025 alle 17:00, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, i giallorossi sfideranno il Neom Sports Club, formazione emergente della Saudi Pro League allenata da Christophe Galtier.

Questa amichevole sarà l’ultimo banco di prova prima della prima giornata di campionato, che vedrà la Roma affrontare il Bologna all’Olimpico sabato 23 agosto alle 20:45.

Perché il Neom è un avversario da non sottovalutare

Il Neom Sports Club fa parte di un progetto sportivo ambizioso legato alla città futuristica di Neom, in Arabia Saudita. Negli ultimi anni ha investito pesantemente nel mercato, portando in squadra giocatori di esperienza internazionale e giovani talenti. Sotto la guida di Galtier, ex allenatore di Paris Saint Germain e Lille, la squadra ha sviluppato un calcio organizzato e aggressivo, puntando a competere ai vertici del campionato saudita.

Roma: ultime prove generali per Gasperini

Per Gasperini, questa sfida è l’occasione ideale per valutare lo stato di forma dei titolari e testare nuovi meccanismi offensivi. In particolare, sarà interessante osservare:

con la nuova linea a tre composta da Mancini, Ndicka e Hermoso Paulo Dybala (Roma): il faro della manovra offensiva giallorossa, determinante con la sua visione di gioco e il fiuto del gol.

il faro della manovra offensiva giallorossa, determinante con la sua visione di gioco e il fiuto del gol. Matías Soulé (Roma): giovane talento in crescita, pronto a sfruttare ogni occasione per convincere Gasperini.

giovane talento in crescita, pronto a sfruttare ogni occasione per convincere Gasperini. Ferguson (Roma): nuova punta centrale, chiamata a dare fisicità e profondità.

Probabili formazioni Roma-Neom

ROMA (3-5-2): Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, El Aynaoui, Angelino, Soulè, Baldanzi, Dovbyk. All.Gian Piero Gasperini.

NEOM (4-4-2): Bulka, Aloyayri, Hegazy, Waleed, Abdi, Ali Alasmari, Kone, Alali, Said Benrahma, Lacazette, Abdu. All.Cristophe Galtier.

Dove vedere Roma – Neom in Diretta Tv e Streaming:

La partita Roma-Neom si disputerà sabato 16 agosto 2025 alle 17:00 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

La gara sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in streaming gratuito su sito e app ufficiale di Sportitalia.

Cosa aspettarsi dal match

Il ritmo potrebbe essere alto fin dall’inizio, con la Roma che cercherà di imporre il proprio possesso palla e il Neom pronto a ripartire in velocità. Nonostante il carattere amichevole, entrambe le formazioni giocheranno con determinazione, consapevoli che una vittoria darebbe morale e fiducia in vista degli impegni ufficiali.