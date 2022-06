Caso Suarez, chiesto il proscioglimento dell’avvocato della Juve

Caso Suarez, la Procura di Perugia chiede il proscioglimento di Maria Turco, avvocato della Juventus, nell’ambito dell’inchiesta sul falso ideologico imputato all’Università per gli stranieri, che nel settembre 2020 sottopose l’attaccante a un “finto” esame di italiano. Chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli altri indagati.

Si ferma alla fase delle indagini preliminari il coinvolgimento della Juventus FC nell’inchiesta, portata avanti dalla Procura di Perugia, sull‘esame “farsa” per la conoscenza dell’italiano somministrato, nel settembre 2020, dall’Università per gli stranieri del capoluogo umbro, all’attaccante Luis Suarez, attualmente in forza all’Atletico Madrid.

Il Procuratore Raffaele Cantone e il sostituto Paolo Abritti hanno avanzato la richiesta di proscioglimento per Maria Teresa Turco, l’avvocato del club bianconero, incaricata di svolgere un ruolo di mediazione tra la Juventus e l’istituzione accademica, i cui vertici Giuliana Grego Bolli (ex rettrice, dimessasi dall’incarico), Simone Olivieri (Direttore Generale) e la professoressa Stefania Spina, sono stati rinviati tutti a giudizio.

Si chiude così uno dei capitoli più spinosi del recente passato della Juventus. Il club bianconero aveva provato ad acquistare Luis Suarez nell’estate 2020. Per via del limite imposto alla presenza di extracomunitari in rosa (un massimo di tre calciatori), Suarez avrebbe dovuto prendere la cittadinanza italiana.

La moglie del calciatore, Sofia Balbi, ha origini italiane, ma per ottenere il passaporto comunitario l’attaccante uruguaiano avrebbe dovuto sostenere un esame di conoscenza della lingua. Esame che ha svolto presso l’Università di Perugia nel settembre 2020, ma che secondo gli inquirenti incaricati di dirigere l’inchiesta, sarebbe stato organizzato “a tavolino”, concordando per tempo le risposte insieme al candidato.

Il mancato riconoscimento della cittadinanza fece saltare il trasferimento di Suarez in Italia. L’ex Barcellona si è accasato all’Atletico Madrid, mentre la Juventus si è affidata prima ai gol di Alvaro Morata, e ora a quelli di Dusan Vlahovic.