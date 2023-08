Caso Berardi: fuori rosa col Sassuolo, accordo e trattativa con la Juventus

Caos Berardi: l’esterno italiano vuole lasciare i neroverdi, la Juventus offre 20 milioni di euro, ma il Sassuolo ne vuole 30.

Domenico Berardi vuole la Juventus. Fonte – Stadiosport

In casa Sassuolo è scoppiato il caso Berardi, l’esterno neroverde, infatti, nelle ultime settimane è stato il principale protagonista del calciomercato in uscita del Sassuolo. La società guidata dal direttore sportivo, Carnevali, aveva dato modo al numero 10 neroverde di potersi trovare una nuova sistemazione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, ma giunti oramai al 18 di agosto nessuna società ha soddisfatto la richiesta del Sassuolo di 30 milioni di euro per il campione italiano.

Arrivati a questo punto, il DS neroverde avrebbe deciso di rimuovere il nome di Berardi dalle possibili cessioni, invitando il proprio tesserato a rispettare l’attuale contratto valido fino al 2027. Le volontà dell’esterno italiano, però, sembrano essere altre, il calciatore ha infatti deciso di lasciare in via definitiva il Sassuolo dopo ben 12 stagioni e di cercare nuovi stimoli altrove.

Nelle ultime settimane di mercato ad interessarsi in maniera più insistente per il calciatore è stata la stessa Juventus, la quale già in passato aveva cercato di strappare il talento italiano alla squadra emiliana. Berardi sarebbe di fatto perfetto per il gioco di mister Allegri, che potrebbe vedersi aggiungere un vero e proprio Jolly alla propria rosa, da poter impegnare nel 3-5-2 sia come seconda punta che come esterno a tutta fascia.

Lo scontro economico

La trattativa tra le due squadre non sarebbe ancora decollata a causa della distanza ancora effettiva tra domanda e offerta. I bianconeri sono, infatti, fermi sulla proposta economica di 20 milioni di euro più gli eventuali nomi di Iling Junior e Soulè che la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto come contropartite tecniche.

Dall’altra parte il Sassuolo non sembra prendere minimamente in considerazione una proposta che non sia solamente cash, anche forte del fatto che il giocatore abbia ancora quattro anni di contratto. La posizione dell’attaccante, però, è chiara, Berardi ritiene concluso il suo percorso con la maglia numero 10 neroverde e vorrebbe salire sull’ultimo treno che gli consentirebbe di abbracciare una big del calcio italiano all’età di 29 anni.

Le prossime due settimane di calciomercato sono destinate a raccontare ancora molto sulla trattativa tra la Juventus e il Sassuolo, con i neroverdi che, date le circostanze, potrebbero vedersi costretti ad accettare una proposta più bassa di quella stabilita, pur di non rischiare di trattenere in rosa un giocatore del tutto scontento.