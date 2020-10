Casi Covid, l’ASL ferma il Napoli: rinviata la sfida con la Juventus?

L’ASL non ha autorizzato la partenza del Napoli per Torino dopo i casi di positività emersi negli ultimi due giorni. La gara contro la Juventus è a rischio rinvio ed il Napoli potrebbe rischiare anche la sconfitta a tavolino regolamento alla mano, ma è un’ipotesi remota

Sembrava tutto risolto ed invece la partita tra Juventus e Napoli sembra essere destinata ad un rinvio che fino a qualche ora fa era ipotesi remotissima. Nel club azzurro sono risultati positivi Zielinski nella giornata di ieri ed Elmas oggi pomeriggio, con il Napoli comunque deciso a partire per Torino lasciando i due a casa in isolamento, ma così non è stato.

Il club azzurro era in procinto di partire questa sera in direzione Torino, ma l’ASL è intervenuta ed è ha deciso di bloccare la partenza. Il motivo è presto detto, con i vertici sanitari campani preoccupati che possa esserci un nuovo focolaio come accaduto contro il Genoa.

La decisione, dunque, è stata presa pensando sia alla salute dei giocatori del Napoli, ma anche a quelli della Juventus, dove oggi sono risultati due positivi nello staff. Adesso, però, c’è da capire quando e se la partita sarà recuperata in caso di rinvio e se si recupererà.

Il calendario delle due squadre a partire da dopo la sosta sarà molto fitto e c’è la possibilità che la partita possa essere recuperata lunedì sera. Possibilità che potrebbe verificarsi solo nel caso in cui l’ASL decidesse di dare l’ok alla partenza per il club partenopeo.

Nel caso in cui non arrivi l’ok, invece, la partita sarà rinviata a data da destinarsi e trovare una data sarà molto difficile. Così come è difficile, ma non impossibile, la sconfitta a tavolino per 3-0 ai danni del Napoli che non presentandosi in campo, violerebbe le nuove regole disposte dalla Lega in questi casi.

Come detto un’ipotesi molto difficile anche perché il Napoli non ha colpe. Tutto infatti è partito dall’ASL e la Lega Serie A non può sindacare sulle indicazioni delle autorità locali. La situazione è in continua evoluzione e l’unica cosa che sembra certa è che Juventus-Napoli difficilmente avrà luogo domani sera.



