Casi Covid-19: positivi anche il presidente della FIFA Infantino e Haraslin del Sassuolo

Emergono nuovi casi di Covid-19 nel mondo del calcio. Notizia di oggi è l’avvenuto contagio del numero uno FIFA Giovanni Infantino. Il presidente del massimo organo mondiale del calcio presenta sintomi lievi e si è già messo in autoisolamento. Ad informarlo è stata la stessa Federazione, attraverso un comunicato apparso sui propri canali ufficiali:

“Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricevuto oggi la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il Presidente della FIFA, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni. Tutte le persone che sono venute in contatto con il Presidente della FIFA negli ultimi giorni sono state informate e sono state invitate a prendere le misure necessarie. La FIFA augura di cuore al Presidente Infantino una pronta guarigione”.

Covid-19, positivo anche Haraslin del Sassuolo

Risultato positivo al Covid-19 anche Lukas Haraslin, attaccante del Sassuolo, tra le note più liete di questo inizio campionato. Il giocatore, informa la società neroverde, è già stato posto in isolamento fiduciario, adottando altresì tutte le misure cautelative previste dai protocolli sanitari per il restante gruppo squadra (tamponi ogni 24 ore).

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Lukas Haraslin. La Società ha prontamente posto il calciatore in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.

La squadra di De Zerbi fa così registrare un nuovo caso dopo Jeremy Toljan, risultato positivo lo scorso 15 ottobre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS