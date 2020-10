Casi Covid-19 in Serie A: Zielinski, Genoa a quota 22 e spunta un positivo all’Atalanta

Il bollettino Covid-19 si arricchisce di nuovi casi positivi per ciò che riguarda la Serie A: dopo il “fronte” aperto in casa Genoa, dove ormai i casi sono saliti a quota 22 tra calciatori e staff, costringendo il “Grifone” a rinviare la gara contro il Torino prevista inizialmente per oggi pomeriggio, e quello di Zielinski al Napoli, anche l’Atalanta ha fatto registrare un contagiato nelle ultime ore. Lo ha annunciato lo stesso club orobico attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti per le procedure correlate”.

l’identità del soggetto contagiato non è stata resa nota ma, come si apprende dal comunicato di cui sopra, la società nerazzurra ha già messo in atto tutte le procedure previste dai protocolli sanitari e avvertito le autorità competenti. Con un solo caso di Covid-19 accertato la gara di domani pomeriggio, ore 15:00, contro il Cagliari, valevole per la terza giornata di Serie A, non dovrebbe essere a rischio rinvio da parte della Lega Calcio.

