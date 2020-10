Casi Covid-19 in Serie A: positivi Mancini della Roma, negativi Young e Hakimi dell’Inter e Barak del Verona

Il bollettino del Covid-19 è in costante aggiornamento per ciò che riguarda la Serie A, tra nuovi positivi e calciatori che, dopo un secondo controllo, sono invece risultati guariti dal contagio. Notizia di oggi è che anche Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha contratto il virus. Ad annunciarlo è stato lo stesso Mancini attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram:

“Ciao a tutti, sono risultato positivo al coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena – scrive il difensore -. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo”.

Inter: negativi Young e Hakimi

Buone notizie in casa Inter: dai controlli effettuati ieri Achraf Hakimi è risultato negativo ai test anti Covid, dopo essere stato costretto a saltare, causa tampone positivo, la gara di Champions contro il Gladbach. Il marocchino dovrà ora sottoporsi ad un nuovo tampone che, dovesse risultare negativo, permetterà all’esterno di essere reintegrato in gruppo al termine dei 10 giorni di isolamento. È invece finalmente guarito Ashley Young, assente dallo scorso 11 ottobre e che due giorni fa aveva ricevuto un nuovo esito positivo al tampone. Oggi la negatività che potrebbe permettergli di tornare a disposizione per la gara di Champions League contro lo Shaktar di martedì prossimo. L’ultima notizia riguarda il Verona, che ha oggi annunciato la negatività ai test di Antonin Barak:

“Hellas Verona FC comunica che, dopo gli ultimi test effettuati, Antonín Barák è risultato negativo al Covid-19″.

Ora il giocatore ceco tornerà a disposizione di Milan Juric, magari dal derby di Coppa Italia contro il Venezia.

