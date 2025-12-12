Capello duro sulla Juventus dopo il 2 a 0 al Pafos: “Nel primo tempo ha avuto fortuna”

La Juventus conquista tre punti importanti in Champions League battendo 2 a 0 il Pafos, ma la prestazione non convince tutti. Nonostante il risultato positivo, Fabio Capello si è mostrato estremamente critico nei confronti dei bianconeri, soprattutto per quanto visto nei primi 45 minuti, sottolineando come la squadra abbia beneficiato anche di una buona dose di fortuna.

Capello non perdona il primo tempo della Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Italia, con dichiarazioni riportate anche dal Corriere dello Sport, l’ex allenatore di Milan e Juventus non ha usato mezzi termini.

Secondo Capello, la vittoria non cancella una prestazione iniziale ben lontana dagli standard storici del club.

La Juventus è apparsa spenta, poco intensa e spesso in difficoltà contro un avversario sulla carta inferiore. Il Pafos, infatti, ha creato numerose occasioni nitide nella prima frazione, arrivando più volte vicino al vantaggio. Per Capello, i ciprioti avrebbero potuto segnare almeno in quattro circostanze, rendendo il risultato dell’intervallo decisamente favorevole ai bianconeri.

La svolta nella ripresa grazie ai cambi

Nel secondo tempo la partita è cambiata. Le reti di Weston McKennie e Jonathan David hanno permesso alla Juventus di portare a casa la vittoria, ma anche in questo caso Capello ha precisato come il miglioramento sia arrivato solo dopo alcune sostituzioni e aggiustamenti tattici.

Il giudizio resta quindi netto: il risultato salva la serata, ma la prestazione del primo tempo è stata giudicata insufficiente e non all’altezza di una squadra che punta ad arrivare lontano in Europa.

Spalletti in linea con l’analisi di Capello

Le parole di Capello trovano conferma anche nelle dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico della Juventus ha ammesso di aver visto cose imbarazzanti nella prima parte della gara, riconoscendo apertamente che la squadra non ha approcciato il match nel modo corretto.

Una presa di posizione forte, che evidenzia come all’interno dello stesso ambiente bianconero ci sia consapevolezza dei limiti mostrati contro il Pafos.

La classifica e i prossimi impegni europei

Dopo sei giornate, la Juventus occupa il 17° posto nella classifica di Champions League con nove punti. La situazione resta aperta, ma serviranno risultati concreti nelle ultime due gare della fase a girone unico.

I bianconeri torneranno in campo a gennaio 2026, prima ospitando il Benfica il 21 gennaio, poi affrontando il Monaco in trasferta il 28 gennaio. Due partite decisive per capire se la Juventus riuscirà a consolidare la qualificazione e, soprattutto, a offrire prestazioni più convincenti rispetto a quelle mostrate nel primo tempo contro il Pafos.

