Caliomercato Inter: 40 milioni dal Monaco per Brozovic?

Marcelo Brozovic è finito nel mirino del Monaco. Queste le ultime notizie rilanciate oggi dalla Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto sul futuro del centrocampista croato dell’Inter. I nerazzurri sono a caccia di liquidità per intervenire sul mercato e regalare a Conte il sogno N’Golo Kantè, valutato 50 milioni di euro. Proprio “Big Brozo”, tra i principali protagonisti della rosa meneghina, potrebbe dunque finire sul piatto dei sacrificabili. Sulla panchina monagasca si è seduto Niko Kovac, ex CT della Croazia che ha avuto proprio la mezzala classe ’93 ai suoi ordini.

Sarebbe stato proprio Kovac a chiedere l’acquisto di Brozovic alla società francese. Un Brozovic che, nonostante un finale di stagione turbolento soprattutto fuori dal campo, è stato un titolare inamovibile della mediana di Conte per gran parte della stagione. Secondo gli ultimi rumors di mercato, proprio il croato sarebbe finito nel mirino di diverse squadre importanti, tra cui il Bayern Monaco. Ausilio avrebbe provato ad offrirlo proprio al Chelsea in cambio di Kantè, ricevendo un “no” secco come risposta.

Ora la pista Monaco che, stando alla fonte di riferimento, sarebbe disposto a spendere 40 milioni pur di assicurarsi le prestazioni di Brozovic a partire dalla stagione appena iniziata. Una cifra inferiore rispetto ai 60 milioni previsti dalla clusola rescissoria inserita nel suo contratto, ma che comunque ingolosisce parecchio l’Inter, consapevole di non poter “tirare” troppo sul prezzo anche a causa della crisi economica post Covid. Il futuro di Brozovic appare dunque sempre più lontano da Milano. Resta da capire quale sarà la sua nuova dstinazione.

