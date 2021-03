Calhanoglu a Casa Milan: manca solo l’ufficialità per il rinnovo del contratto

Rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu è una delle priorità di questo Milan. Il centrocampista turco è stato uno dei migliori elementi di questa stagione e, anche se in questo periodo sta tirando un po’ il fiato, ha fatto sentire il suo apporto con ben nove assist decisivi, che lo hanno reso il miglior centrocampista in questo fondamentale nel 2020.

Ovvio che il turco sia finito nel mirino di tante sqaudre importante, ed è tanto più ovvio che il Milan cerchi di tutelarsi dagli eventuali assalti che potrebbero scatenarsi in estate. Il contratto di Calhanoglu scade il prossimo 30 giugno, motivo per cui la questione non può essere più rinviata.

Attualmente Calhanoglu percepisce uno stipendio di 2,5 milioni annui, ma il suo agente Gordon Stipic ha intrapreso già da tempo una trattativa con i dirigenti rossoneri chiedendo almeno il doppio (circa 5 milioni). Una richiesta che Gazidis non è pronto a soddisfare, in quanto il Milan ha fissato nei mesi scorsi un “salary cap” da massimo due milioni, cui “sfuggono” i soli Ibrahimovic (7 milioni) e Donnarumma (6 milioni).

La situazione fatica a sbloccarsi, così oggi è stato lo stesso Calhanoglu a presentarsi a Casa Milan per ribadire la propria volontà di restare in rossonero e dare un’accelerata alle trattative. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei colleghi di Sky Sport, oggi ci sarebbe stato un incontro tra Calha e i dirigenti del Milan nella sede rossonera. La volontà è quella di continuare insieme, e l’offerta sarebbe arrivata fino a 3,9 milioni più bonus facilmente raggiungibili, tenuto conto dell’importanza del turco per il gioco di Pioli. Che il passo compiuto da Chalanoglu abbia ravvicinato le parti? Lo sapremo a breve, quando dagli uffici di Casa Milan sarà tempo di dare annunci ufficiali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS