Calendario ufficiale Supercoppa Italiana Final Four: semifinali 18-19 gennaio, finale il 22

La Supercoppa italiana si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita. La Lega serie A ha ufficializzato il calendario: Napoli-Fiorentina si giocherà il 18 gennaio alle ore 20 italiane. Il 19 gennaio, allo stesso orario, sarà la volta di Inter-Lazio. La finale è in programma il 22 gennaio sempre alle 20.

Quella che si giocherà in terra araba sarà la 36ª edizione della Supercoppa italiana. Un nuovo format, in stile spagnolo, che per la prima volta vedrà impegnate 4 formazioni, le cosiddette Final Four. Dopo l’ultima edizione, che ha visto l’Inter trionfare a Riyadh nel derby contro il Milan, il trofeo si disputerà ancora in terra saudita per i prossimi due anni, ma non prevede più la classica sfida tra la vincente del campionato di Serie A contro quella della Coppa Italia bensì la Final Four.

Il mini torneo vedrà due semifinali e la finale, in cui sarà eletta la formazione vincitrice, tutte da giocarsi in gara secca e senza i supplementari in caso di parità entro il 90° minuto. Niente più finale unica per assegnare la Supercoppa italiana, come è stato per le 35 edizioni disputate finora, a partire dalla prima del 1988.

Alla Final Four della Supercoppa Italiana saranno presenti il Napoli, Campione d’Italia e la seconda arrivata in campionato, la Lazio e le finalisti della Coppa Italia, l‘Inter vincitrice e la sfidante sconfitta, la Fiorentina.

Napoli-Fiorentina: semifinale Supercoppa Italiana, 18 gennaio 2024 alle ore 20:00

Victor Osimhen, assente alla Final Four- StadioSport.it

Prima semifinale della Supercoppa Italiana, sarà tra i Campioni d’Italia del Napoli e la finalista della Coppa Italia, la Fiorentina. La partita si disputerà il 18 gennaio 2024 ore 22:00 local time , vale a dire alle ore 20:00 italiane presso lo stadio “Al-Awwal Park Stadium” di Riad.

Il Napoli di Mazzarri dovrà fare a meno del bomber Victor Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. Una assenza che può essere determinante per l’esito della sfida, con una Fiorentina che in campionato ha già battuto i Campioni d’Italia allo stadio San Paolo con un perentorio 3-1.

Inter-Lazio: semifinale Supercoppa Italiana, 19 gennaio 2024 alle ore 20:00

Coppa Italia, Inter campione in carica – StadioSport.it

La seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana si disputerà il 19 gennaio 2024 alle 22:00 local time, vale a dire le 20:00, tra la vincitrice della Coppa Italia, l’Inter e la seconda classificata nel campionato italiano, la Lazio e sarà disputata sempre allo stadio “Al-Awwal Park Stadium” di Riad.

L‘Inter di Simone Inzaghi, tra l’altro re di Coppe, ha già vinto 7 volte su 11 partecipazioni la Supercoppa Italiana. I nerazzurri hanno vinto le ultime due edizioni e puntano al tris ma prima devono battere una squadra come la Lazio che di coppe se ne intende e come, capace di alzare il trofeo per ben 5 volte.

Finale Supercoppa Italiana, 22 gennaio 2024 alle ore 20:00

La finale della Supercoppa Italiana che assegnerà il trofeo per la 36ª volta si disputerà il 22 gennaio 2024 alle ore 22:00 local time, vale a dire alle ore 20:00 italiane presso “Al-Awwal Park Stadium” di Riad.