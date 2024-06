Calendario ufficiale Premier League 2024-2025

E’ già stato diramato il calendario della prossima edizione della Premier League, che inizierà il 16 agosto per concludersi il 25 maggio 2025.

Proprio alla prima giornata il primo big match tra il Chelsea e i campioni in carica del Manchester City. Si ritroveranno, così, contro Enzo Maresca e Pep Guardiola, che lavorarono insieme nei Citizens nell’anno del Treble.

Le tre neopromosse sono il redivivo Leicester City, il Southampton e l’Ipswich Town. Se le prime due sono tornate in Premier League dopo un solo anno d’inferno in Championship, i Tractor Boys rivedono la luce dopo addirittura ventidue anni e l’onta di alcune stagioni trascorse in terza serie prima di risorgere.

Il Leicester esordirà in casa contro il Tottenham in una sfida che rievoca dolci ricordi: fu infatti grazie al 2-2 tra questi e il Chelsea che le Silver Foxes di Claudio Ranieri poterono festeggiare il primo titolo in quel magico 2016.

Il Southampton, invece, renderà visita al Newcastle e l’Ipswich ospiterà il Liverpool, alla cui guida, dopo quasi un decennio, non ci sarà più Jurgen Klopp bensì l’olandese Arne Slot.

Sarà questa la stagione del rilancio di Chelsea e Manchester United? I londinesi, che due anni fa passarono dalla proprietà di Roman Abramovich a quella di Tedd Boehly, sono reduci da due anni di lauti investimenti, ma risultati disastrosi.

Ancor più grave la situazione del Manchester United, che da dieci anni va incontro ad annate sempre più anonime se non addirittura pessime. L’addio di Sir Alex Ferguson pare non essere mai stato digerito dall’ambiente e nessuno è mai riuscito a meritarne l’eredità. L’unico a ottenere qualche risultato di rilievo fu José Mourinho, che vinse l’Europa League nel 2017.

Dopo l’enorme delusione, sarà il momento del riscatto per l’Arsenal? Sarà l’anno giusto per il Tottenham per mettere in bacheca qualcosa?

Come sarà la prima annata post Klopp per il Liverpool? Riusciranno gli investimenti corposi a riportare in Europa il Newcastle? Vedremo.

La prima giornata di Premier League (16-19 agosto):

Manchester United-Fulham 16 agosto ore 21 (italiane)

16 agosto ore 21 (italiane) Ipswich Town-Liverpool 17 agosto ore 13.30

17 agosto ore 13.30 Arsenal-Wolverhampton 17 agosto ore 16

17 agosto ore 16 Everton-Brighton 17 agosto ore 16

17 agosto ore 16 Newcastle United-Southampton 17 agosto ore 16



17 agosto ore 16 Nottingham Forest-Bournemouth 17 agosto ore 16

17 agosto ore 16 West Ham-Aston Villa 17 agosto ore 18.30

17 agosto ore 18.30 Brentford-Crystal Palace 18 agosto ore 15

18 agosto ore 15 Chelsea-Manchester City 18 agosto ore 18.30

18 agosto ore 18.30 Leicester City-Tottenham 19 agosto ore 21

I big match:

1^ giornata: Chelsea-Manchester City

3^ giornata: Manchester United-Liverpool

4^ giornata: Tottenham-Arsenal

5^ giornata: Manchester City-Arsenal

8^ giornata: Liverpool-Chelsea

9^ giornata: Arsenal-Liverpool

10^ giornata: Manchester United-Chelsea

11^ giornata: Chelsea-Arsenal

12^ giornata: Manchester City-Tottenham

13^ giornata: Liverpool-Manchester City

14^ giornata: Arsenal-Manchester United

16^ giornata: Manchester City-Manchester United

17^ giornata: Tottenham-Liverpool

20^ giornata: Liverpool-Manchester United

21^ giornata: Arsenal-Tottenham

23^ giornata: Manchester City-Chelsea

24^ giornata: Arsenal-Manchester City

26^ giornata: Manchester City-Liverpool

28^ giornata: Manchester United-Arsenal

29^ giornata: Arsenal-Chelsea

31^ giornata: Manchester United-Manchester City

34^ giornata: Liverpool-Tottenham

35^ giornata: Chelsea-Liverpool

36^ giornata: Liverpool-Arsenal

37^ giornata: Chelsea-Manchester United

IL RESTO DEL CALENDARIO

Saturday 24 August 2024 (MW2)

AFC Bournemouth v Newcastle United

Aston Villa v Arsenal

Brighton v Man Utd

Crystal Palace v West Ham

Fulham v Leicester City

Liverpool v Brentford

Man City v Ipswich Town

Southampton v Nottingham Forest

Spurs v Everton

Wolves v Chelsea

Saturday 31 August 2024 (MW3)

Arsenal v Brighton

Brentford v Southampton

Chelsea v Crystal Palace

Everton v AFC Bournemouth

Ipswich Town v Fulham

Leicester City v Aston Villa

Man Utd v Liverpool

Newcastle United v Spurs

Nottingham Forest v Wolves

West Ham v Man City

Saturday 14 September 2024 (MW4)

AFC Bournemouth v Chelsea

Aston Villa v Everton

Brighton v Ipswich Town

Crystal Palace v Leicester City

Fulham v West Ham

Liverpool v Nottingham Forest

Man City v Brentford

Southampton v Man Utd

Spurs v Arsenal

Wolves v Newcastle United

Saturday 21 September 2024 (MW5)

Aston Villa v Wolves

Brighton v Nottingham Forest

Crystal Palace v Man Utd

Fulham v Newcastle United

Leicester City v Everton

Liverpool v AFC Bournemouth

Man City v Arsenal

Southampton v Ipswich Town

Spurs v Brentford

West Ham v Chelsea

Saturday 28 September 2024 (MW6)

AFC Bournemouth v Southampton

Arsenal v Leicester City

Brentford v West Ham

Chelsea v Brighton

Everton v Crystal Palace

Ipswich Town v Aston Villa

Man Utd v Spurs

Newcastle United v Man City

Nottingham Forest v Fulham

Wolves v Liverpool

Saturday 5 October 2024 (MW7)

Arsenal v Southampton

Aston Villa v Man Utd

Brentford v Wolves

Brighton v Spurs

Chelsea v Nottingham Forest

Crystal Palace v Liverpool

Everton v Newcastle United

Leicester City v AFC Bournemouth

Man City v Fulham

West Ham v Ipswich Town

Saturday 19 October 2024 (MW8)

AFC Bournemouth v Arsenal

Fulham v Aston Villa

Ipswich Town v Everton

Liverpool v Chelsea

Man Utd v Brentford

Newcastle United v Brighton

Nottingham Forest v Crystal Palace

Southampton v Leicester City

Spurs v West Ham

Wolves v Man City

Saturday 26 October 2024 (MW9)

Arsenal v Liverpool

Aston Villa v AFC Bournemouth

Brentford v Ipswich Town

Brighton v Wolves

Chelsea v Newcastle United

Crystal Palace v Spurs

Everton v Fulham

Leicester City v Nottingham Forest

Man City v Southampton

West Ham v Man Utd

Saturday 2 November 2024 (MW10)

AFC Bournemouth v Man City

Fulham v Brentford

Ipswich Town v Leicester City

Liverpool v Brighton

Man Utd v Chelsea

Newcastle United v Arsenal

Nottingham Forest v West Ham

Southampton v Everton

Spurs v Aston Villa

Wolves v Crystal Palace

Saturday 9 November 2024 (MW11)

Brentford v AFC Bournemouth

Brighton v Man City

Chelsea v Arsenal

Crystal Palace v Fulham

Liverpool v Aston Villa

Man Utd v Leicester City

Nottingham Forest v Newcastle United

Spurs v Ipswich Town

West Ham v Everton

Wolves v Southampton

Saturday 23 November 2024 (MW12)

AFC Bournemouth v Brighton

Arsenal v Nottingham Forest

Aston Villa v Crystal Palace

Everton v Brentford

Fulham v Wolves

Ipswich Town v Man Utd

Leicester City v Chelsea

Man City v Spurs

Newcastle United v West Ham

Southampton v Liverpool

Saturday 30 November 2024 (MW13)

Brentford v Leicester City

Brighton v Southampton

Chelsea v Aston Villa

Crystal Palace v Newcastle United

Liverpool v Man City

Man Utd v Everton

Nottingham Forest v Ipswich Town

Spurs v Fulham

West Ham v Arsenal

Wolves v AFC Bournemouth

Tuesday 3 December 2024 (MW14)

AFC Bournemouth v Spurs

Arsenal v Man Utd

Aston Villa v Brentford

Everton v Wolves

Fulham v Brighton

Ipswich Town v Crystal Palace

Leicester City v West Ham

Wednesday 4 December 2024 (MW14)

Man City v Nottingham Forest

Newcastle United v Liverpool

Southampton v Chelsea

Saturday 7 December 2024 (MW15)

Aston Villa v Southampton

Brentford v Newcastle United

Crystal Palace v Man City

Everton v Liverpool

Fulham v Arsenal

Ipswich Town v AFC Bournemouth

Leicester City v Brighton

Man Utd v Nottingham Forest

Spurs v Chelsea

West Ham v Wolves

Saturday 14 December 2024 (MW16)

AFC Bournemouth v West Ham

Arsenal v Everton

Brighton v Crystal Palace

Chelsea v Brentford

Liverpool v Fulham

Man City v Man Utd

Newcastle United v Leicester City

Nottingham Forest v Aston Villa

Southampton v Spurs

Wolves v Ipswich Town

Saturday 21 December 2024 (MW17)

Aston Villa v Man City

Brentford v Nottingham Forest

Crystal Palace v Arsenal

Everton v Chelsea

Fulham v Southampton

Ipswich Town v Newcastle United

Leicester City v Wolves

Man Utd v AFC Bournemouth

Spurs v Liverpool

West Ham v Brighton

Thursday 26 December 2024 (MW18)

AFC Bournemouth v Crystal Palace

Arsenal v Ipswich Town

Brighton v Brentford

Chelsea v Fulham

Liverpool v Leicester City

Man City v Everton

Newcastle United v Aston Villa

Nottingham Forest v Spurs

Southampton v West Ham

Wolves v Man Utd

Sunday 29 December 2024 (MW19)

Aston Villa v Brighton

Brentford v Arsenal

Crystal Palace v Southampton

Everton v Nottingham Forest

Fulham v AFC Bournemouth

Ipswich Town v Chelsea

Leicester City v Man City

Man Utd v Newcastle United

Spurs v Wolves

West Ham v Liverpool

Saturday 4 January 2025 (MW20)

AFC Bournemouth v Everton

Aston Villa v Leicester City

Brighton v Arsenal

Crystal Palace v Chelsea

Fulham v Ipswich Town

Liverpool v Man Utd

Man City v West Ham

Southampton v Brentford

Spurs v Newcastle United

Wolves v Nottingham Forest

Tuesday 14 January 2025 (MW21)

Arsenal v Spurs

Brentford v Man City

Everton v Aston Villa

Ipswich Town v Brighton

Leicester City v Crystal Palace

Nottingham Forest v Liverpool

West Ham v Fulham

Wednesday 15 January 2025 (MW21)

Chelsea v AFC Bournemouth

Newcastle United v Wolves

20:00 Man Utd v Southampton

Saturday 18 January 2025 (MW22)

Arsenal v Aston Villa

Brentford v Liverpool

Chelsea v Wolves

Everton v Spurs

Ipswich Town v Man City

Leicester City v Fulham

Man Utd v Brighton

Newcastle United v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v Southampton

West Ham v Crystal Palace

Saturday 25 January 2025 (MW23)

AFC Bournemouth v Nottingham Forest

Aston Villa v West Ham

Brighton v Everton

Crystal Palace v Brentford

Fulham v Man Utd

Liverpool v Ipswich Town

Man City v Chelsea

Southampton v Newcastle United

Spurs v Leicester City

Wolves v Arsenal

Saturday 1 February 2025 (MW24)

AFC Bournemouth v Liverpool

Arsenal v Man City

Brentford v Spurs

Chelsea v West Ham

Everton v Leicester City

Ipswich Town v Southampton

Man Utd v Crystal Palace

Newcastle United v Fulham

Nottingham Forest v Brighton

Wolves v Aston Villa

Saturday 15 February 2025 (MW25)

Aston Villa v Ipswich Town

Brighton v Chelsea

Crystal Palace v Everton

Fulham v Nottingham Forest

Leicester City v Arsenal

Liverpool v Wolves

Man City v Newcastle United

Southampton v AFC Bournemouth

Spurs v Man Utd

West Ham v Brentford

Saturday 22 February 2025 (MW26)

AFC Bournemouth v Wolves

Arsenal v West Ham

Aston Villa v Chelsea

Everton v Man Utd

Fulham v Crystal Palace

Ipswich Town v Spurs

Leicester City v Brentford

Man City v Liverpool

Newcastle United v Nottingham Forest

Southampton v Brighton

Tuesday 25 February 2025 (MW27)

Brentford v Everton

Brighton v AFC Bournemouth

Nottingham Forest v Arsenal

Spurs v Man City

West Ham v Leicester City

Wolves v Fulham

20:00 Crystal Palace v Aston Villa

Wednesday 26 February 2025 (MW27)

Chelsea v Southampton

20:00 Liverpool v Newcastle United

20:00 Man Utd v Ipswich Town

Saturday 8 March 2025 (MW28)

Brentford v Aston Villa

Brighton v Fulham

Chelsea v Leicester City

Crystal Palace v Ipswich Town

Liverpool v Southampton

Man Utd v Arsenal

Nottingham Forest v Man City

Spurs v AFC Bournemouth

West Ham v Newcastle United

Wolves v Everton

Saturday 15 March 2025 (MW29)

AFC Bournemouth v Brentford

Arsenal v Chelsea

Aston Villa v Liverpool

Everton v West Ham

Fulham v Spurs

Ipswich Town v Nottingham Forest

Leicester City v Man Utd

Man City v Brighton

Newcastle United v Crystal Palace

Southampton v Wolves

Tuesday 1 April 2025 (MW30)

AFC Bournemouth v Ipswich Town

Arsenal v Fulham

Brighton v Aston Villa

Nottingham Forest v Man Utd

Wolves v West Ham

Wednesday 2 April 2025 (MW30)

Chelsea v Spurs

Man City v Leicester City

Newcastle United v Brentford

Southampton v Crystal Palace

20:00 Liverpool v Everton

Saturday 5 April 2025 (MW31)

Aston Villa v Nottingham Forest

Brentford v Chelsea

Crystal Palace v Brighton

Everton v Arsenal

Fulham v Liverpool

Ipswich Town v Wolves

Leicester City v Newcastle United

Man Utd v Man City

Spurs v Southampton

West Ham v AFC Bournemouth

Saturday 12 April 2025 (MW32)

AFC Bournemouth v Fulham

Arsenal v Brentford

Brighton v Leicester City

Chelsea v Ipswich Town

Liverpool v West Ham

Man City v Crystal Palace

Newcastle United v Man Utd

Nottingham Forest v Everton

Southampton v Aston Villa

Wolves v Spurs

Saturday 19 April 2025 (MW33)

Aston Villa v Newcastle United

Brentford v Brighton

Crystal Palace v AFC Bournemouth

Everton v Man City

Fulham v Chelsea

Ipswich Town v Arsenal

Leicester City v Liverpool

Man Utd v Wolves

Spurs v Nottingham Forest

West Ham v Southampton

Saturday 26 April 2025 (MW34)

AFC Bournemouth v Man Utd

Arsenal v Crystal Palace

Brighton v West Ham

Chelsea v Everton

Liverpool v Spurs

Man City v Aston Villa

Newcastle United v Ipswich Town

Nottingham Forest v Brentford

Southampton v Fulham

Wolves v Leicester City

Saturday 3 May 2025 (MW35)

Arsenal v AFC Bournemouth

Aston Villa v Fulham

Brentford v Man Utd

Brighton v Newcastle United

Chelsea v Liverpool

Crystal Palace v Nottingham Forest

Everton v Ipswich Town

Leicester City v Southampton

Man City v Wolves

West Ham v Spurs

Saturday 10 May 2025 (MW36)

AFC Bournemouth v Aston Villa

Fulham v Everton

Ipswich Town v Brentford

Liverpool v Arsenal

Man Utd v West Ham

Newcastle United v Chelsea

Nottingham Forest v Leicester City

Southampton v Man City

Spurs v Crystal Palace

Wolves v Brighton

Sunday 18 May 2025 (MW37)

Arsenal v Newcastle United

Aston Villa v Spurs

Brentford v Fulham

Brighton v Liverpool

Chelsea v Man Utd

Crystal Palace v Wolves

Everton v Southampton

Leicester City v Ipswich Town

Man City v AFC Bournemouth

West Ham v Nottingham Forest

Sunday 25 May 2025 (MW38)

16:00 AFC Bournemouth v Leicester City

16:00 Fulham v Man City

16:00 Ipswich Town v West Ham

16:00 Liverpool v Crystal Palace

16:00 Man Utd v Aston Villa

16:00 Newcastle United v Everton

16:00 Nottingham Forest v Chelsea

16:00 Southampton v Arsenal

16:00 Spurs v Brighton

16:00 Wolves v Brentford

