Calendario ufficiale Ligue 1 2021-2022

La massima competizione francese avrà il proprio inizio Venerdì 6 Agosto. Il Lille vuole difendere il titolo, ma il PSG sta creando la squadra per riprenderselo. Il primo big match sarà alla sesta giornata.

Fonte: dal Web

Dopo un ultimo anno davvero caotico, culminato dalla vittoria tanto meritata quanto inaspettata del LOSC Lille, il calcio francese è pronto a riaprire i battenti per la stagione 2021-2022, ovvero un’annata che sarà ricca di significati.

Il Paris Saint Germain, superata la delusione della fine dell’egemonia continuativa che aveva imbastito, vuole tornare al più presto ai vertici della Ligue 1 e per farlo sta mettendo insieme una squadra di enorme valore con giocatori come Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum, già pronti ad essere inseriti in quella che già era la rosa più forte della Francia.

Non sono da sottovalutare il Monaco e lo stesso Lille, squadre giovani ma con grandissimo talento che vogliono legittimare il proprio livello. Soprattutto il Lille, che sta, inevitabilmente, modificando la squadra che lo scorso anno ha vinto il titolo con pezzi come Maignan che già sono diretti verso altri lidi, non vuole cedere lo scettro di campionessa facilmente.

Il calendario della nuova stagione di Ligue 1 offre subito dei match molto interessanti con il Lille che aprirà, il 6 agosto, le danze in casa del Metz. PSG, Lione e Monaco avranno il fattore casa nel primo match della stagione 2021/2022 contro, rispettivamente, Troyes, Brest e Nantes.

Per ammirare i match di maggior lustro di questa competizione, bisognerà aspettare la sesta giornata dove il PSG ospiterà al Parco dei Principi il Lione. Entrambe le squadre arriveranno al confronto dopo cinque partite abbastanza agevoli e potrebbe già voler dire molto la possibile vittoria di una delle due.

La sfida tra campioni e vice-campioni ci sarà, invece, alla nona giornata dove il PSG, sempre con il fattore casa, ospiterà il Lille.

Meno “fortunato” nel girone d’andata il Monaco che avrà la maggior parte degli scontri diretti fuori casa.

Il calendario è pronto, ora non resta che vedere le squadre migliori di Francia tornare a darsi battaglia in campo.

Prima giornata di Ligue 1 (6-8 agosto)

Metz-Lille

PSG-Troyes

Lione-Brest

Monaco-Nantes

Montpellier-Marsiglia

Nizza-Reims

Rennes-Lens

Angers-Strasburgo

St. Etienne-Lorient

Bordeaux-Clermont

Migliori Bookmakers AAMS