Calendario Serie A 2024-2025, girone d’andata

Nel weekend del 17-18 agosto avrà inizio il nuovo campionato di Serie A. Stabilire pronostici è naturalmente impossibile, tutte le aspiranti allo scudetto sono al lavoro per rinforzarsi e lo stesso vale per chi punta a piazzamenti in Europa e/o alla salvezza, ma la squadra da battere sarà certamente l’Inter campione in carica.

Le più accreditate a lottare per il tricolore sono indubbiamente Napoli, Juventus e Milan, che dopo svariate stagioni ricominceranno da zero con nuovi allenatori, mentre proverà a intromettersi una solida realtà quale l’Atalanta, finalmente diventata grande con la vittoria dell’Europa League.

Il turno inaugurale prevede scontri interessanti, ad esempio quello tra la nuova Juventus targata Thiago Motta contro il Como di Cesc Fabregas tornato in A dopo ventuno anni di sofferenza pura.

Anche il nuovo Napoli di Antonio Conte esordirà contro un duro avversario quale il Verona, mentre le milanesi sfideranno il Genoa al “Ferraris” (l’Inter) e il Torino al “Meazza” (il Milan).

la Roma del confermato Daniele De Rossi esordirà a Cagliari e la Lazio ospiterà il neopromosso Venezia, mentre il Parma vincitore dell’ultimo campionato cadetto sarà di scena a Firenze per una sfida che per ben due volte quasi consecutive, assegnò la Coppa Italia (1999 e 2001) e fu una sfida scudetto negli anni ’90.

I primi big match sono in programma già alla 3° giornata e quindi avranno un valore relativo. Lazio-Milan e Juventus-Roma serviranno più a confermare o smentire le impressioni che alla classifica, nonché a infondere fiducia.

Esaurita la prima sosta per le nazionali e dopo un altro turno, all 5° giornata irromperà il derby di Milano. Riuscirà il Milan a interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive e, soprattutto, a fornire prestazioni accettabili senza prestare il fianco a un avversario fin troppo agevolato dall’assenza dell’avversario?

Sempre alla 5° giornata un altro confronto che in seguito potrebbe valere lo scudetto, quello tra Napoli e Juventus alla “Allianz Arena“.

Dopo la sosta di ottobre, le romane saranno di nuovo alle prese con le big: i biancocelesti di Marco Baroni saranno impegnati in casa della Juventus, mentre i giallorossi riceveranno l’Inter. Nerazzurri e bianconeri, a fine ottobre daranno vita al derby d’Italia a Milano.

Il successivo big match in esame si giocherà il 30 ottobre nell’unica data infrasettimanale di questo torneo: Milan-Napoli; i partenopei sfideranno nelle due giornate successive l’Atalanta in casa e l’Inter in trasferta e tale trittico forse fornirà indicazioni sulle velleità degli azzurri.

Nella stessa giornata in cui Conte ritroverà l’Inter da avversario, avrà luogo anche il derby della Mole, mentre in quella successiva la Juventus renderà visita al Milan e la Roma ospiterà i partenopei. Ottobre e novembre, dunque ci diranno qualcosa di più su chi lotterà per il titolo.

L’ultimo vero big match dell’andata si giocherà alla vigilia dell’Epifania e sarà il derby capitolino.

1° giornata (18/08/2024):

Bologna-Udinese

Cagliari-Roma

Empoli-Monza

Genoa-Inter

Verona-Napoli

Juventus-Como

Lazio-Venezia

Lecce-Atalanta

Milan-Torino

Parma-Fiorentina

2° giornata (25/08/2024):

Cagliari-Como

Fiorentina-Venezia

Verona-Juventus

Inter-Lecce

Monza-Genoa

Napoli-Bologna

Parma-Milan

Roma-Empoli

Torino-Atalanta

Udinese-Lazio

3° giornata (01/09/2024):



Bologna-Empoli

Fiorentina-Monza

Genoa-Verona

Inter-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Milan

Lecce-Cagliari

Napoli-Parma

Udinese-Como

Venezia-Torino

4° giornata (15/09/2024):

Atalanta-Fiorentina

Cagliari-Napoli

Como-Bologna

Empoli-Juventus

Genoa-Roma

Lazio-Verona

Milan-Venezia

Monza-Inter

Parma-Udinese

Torino-Lecce

5° giornata (22/09/2024):

Atalanta-Como

Cagliari-Empoli

Fiorentina-Lazio

Verona-Torino

Inter-Milan

Juventus-Napoli

Lecce-Parma

Monza-Bologna

Roma-Udinese

Venezia-Genoa

6° giornata (29/09/2024):

Bologna-Atalanta

Como-Verona

Empoli-Fiorentina

Genoa-Juventus

Milan-Lecce

Napoli-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Venezia

Torino-Lazio

Udinese-Inter

7° giornata (06/10/2024):

Atalanta-Genoa

Bologna-Parma

Fiorentina-Milan

Verona-Venezia

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Lazio-Empoli

Monza-Roma

Napoli-Como

Udinese-Lecce

8° giornata (20/10/2024):

Cagliari-Torino

Como-Parma

Empoli-Napoli

Genoa-Bologna

Verona-Monza

Juventus-Lazio

Lecce-Fiorentina

Milan-Udinese

Roma-Inter

Venezia-Atalanta

9° giornata (27/10/2024):

Atalanta-Verona

Bologna-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Juventus

Lazio-Genoa

Monza-Venezia

Napoli-Lecce

Parma-Empoli

Torino-Como

Udinese-Cagliari

10° giornata (30/10/2024):

Atalanta-Monza

Cagliari-Bologna

Como-Lazio

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Parma

Lecce-Verona

Milan-Napoli

Roma-Torino

Venezia-Udinese

11° giornata (03/11/2024):

Bologna-Lecce

Empoli-Como

Verona-Roma

Inter-Venezia

Lazio-Cagliari

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Parma-Genoa

Torino-Fiorentina

Udinese-Juventus

12° giornata (10/11/2024):

Atalanta-Udinese

Cagliari-Milan

Fiorentina-Verona

Genoa-Como

Inter-Napoli

Juventus-Torino

Lecce-Empoli

Monza-Lazio

Roma-Bologna

Venezia-Parma

13° giornata (24/11/2024):

Como-Fiorentina

Empoli-Udinese

Genoa-Cagliari

Verona-Inter

Lazio-Bologna

Milan-Juventus

Napoli-Roma

Parma-Atalanta

Torino-Monza

Venezia-Lecce

14° giornata (01/12/2024):

Bologna-Venezia

Cagliari-Verona

Como-Monza

Fiorentina-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Empoli

Parma-Lazio

Roma-Atalanta

Torino-Napoli

Udinese-Genoa

15° giornata (08/12/2024):

Atalanta-Milan

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Torino

Verona-Empoli

Inter-Parma

Juventus-Bologna

Monza-Udinese

Napoli-Lazio

Roma-Lecce

Venezia-Como

16° giornata (15/12/2024):

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Atalanta

Como-Roma

Empoli-Torino

Juventus-Venezia

Lazio-Inter

Lecce-Monza

Milan-Genoa

Parma-Verona

Udinese-Napoli

17° giornata (22/12/2024):

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Udinese

Genoa-Napoli

Verona-Milan

Inter-Como

Lecce-Lazio

Monza-Juventus

Roma-Parma

Torino-Bologna

Venezia-Cagliari

18° giornata (29/12/2024):

Bologna-Verona

Cagliari-Inter

Como-Lecce

Empoli-Genoa

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Milan-Roma

Napoli-Venezia

Parma-Monza

Udinese-Torino

19° giornata (05/01/2025):

Atalanta-Juventus

Como-Milan

Fiorentina-Napoli

Verona-Udinese

Inter-Bologna

Lecce-Genoa

Monza-Cagliari

Roma-Lazio

Torino-Parma

Venezia-Empoli

