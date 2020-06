Calendario Ripresa Coppa Italia, orari e date: si gioca alle 21. Napoli-Inter il 12 e Juventus-Milan il 13 giugno?

La Coppa Italia potrebbe ripartire il 12 Giugno con la sfida tra Napoli ed Inter, mentre il giorno successivo si giocherebbe il match tra Juventus e Milan. Entrambe le partite si giocheranno alle 21:00.

Manca ancora l’ok definitivo del governo, ma la Coppa Italia è pronta a ripartire. Nelle prossime ore il ministro dello sport Vincenzo Spadafora dovrebbe annunciare la decisione da parte del governo di un’ulteriore concessione rispetto al divieto degli eventi sportivi oggi esteso al 14.

In attesa di novità sta già prendendo forma il possibile calendario. Le prime due squadre a scendere in campo nella giornata di venerdì 12 giugno potrebbero essere Napoli ed Inter allo stadio San Paolo, mentre sabato 13 giugno toccherebbe a Juventus e Milan.

Tuttavia, fa sapere la Gazzetta dello Sport, è difficile che ci possa essere questa inversione. Nel calendario originale, infatti, è prevista prima la disputa di Juventus-Milan e poi di Napoli-Inter, con le milanesi che resterebbero comunque insoddisfatte da tale calendario.

L’unica cosa certa riguardo queste due partite è l’orario in cui si disputeranno, con le squadre che scenderanno in campo alle ore 21:00. Nelle prossime ore, sarà annunciato il calendario di Serie A fino alla quartultima giornata e solo allora se ne saprà di più sulla Coppa Italia.

Coppa Italia che dovrebbe vedere la propria conclusione il prossimo 17 Giugno, nonostante le proteste di Juventus, Inter e Milan di giocare un titolo così importante in pochi giorni. In caso di arrivo in finale, inoltre, i nerazzurri dovrebbero anche recuperare la sfida contro la Sampdoria e temono di perdere pezzi giocando tante partite a distanza di pochi giorni dopo tre mesi di stop.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS