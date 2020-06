Calendario, partite Roma Serie A: date, orari diretta tv Sky-Dazn

La formazione giallorossa tornerà in campo il 24, contro la Samp di Ranieri. Subito dopo la sfida con il Milan. La stagione si chiuderà con la doppia trasferta di Torino

Ricominciamo. Lo urla la Curva Sud (sulle note di Pappalardo), ed ora si ricomincerà davvero. Il campionato di Serie A riprenderà il 20 settembre. Quello della Roma, però, partirà il 24. La prima avversaria sarà la Samp guidata da Claudio Ranieri. I blucerchiati, in cerca di punti per la salvezza, arriveranno all’Olimpico con il coltello tra i denti. La Roma di Fonseca è chiamata a dare un seguito a quell’uscita dal tunnel avviata prima della sosta forzata.

Il tempo di riordinare le idee e quattro giorni dopo c’è il primo dei big match. Il 28 i giallorossi voleranno a Milano, per affrontare il Milan di Pioli che dovrà fare a meno di Ibra, infortunato. Prima dell’altro grande appuntamento (con il Napoli, il 5 luglio), i giallorossi affronteranno l’Udinese (1 luglio). Parma (8 luglio, in casa) Brescia (12) e Verona (tre giorni dopo) faranno da preambolo al penultimo match di cartello, la sfida con l’Inter di Conte del 19. All’ultima ed attesissima partita con la Juve, i giallorossi arriveranno dopo aver affrontato Spal (22), Fiorentina (26) e, dopo la celebrazione del 27 luglio, si andrà a Torino per sfidare prima il Torino (29) e, infine, la Juve (2 agosto).

Il cammino che porta alla fine di questa stagione tanto travagliata (dentro e soprattuto fuori dal campo) e storica non è dei più insidiosi, ma neanche dei più facili. I capitolini dovranno farsi trovare pronto tecnicamente, ma soprattutto mentalmente, e riprendere assolutamente il filo che è stato tessuto poco prima della sosta per cercare di portare in porto la stagione. Magari arrivandoci con il vessillo.

Di seguito il calendario completo della Roma fino alla sedicesima giornata:

8a giornata: Roma-Sampdoria, mercoledì 24 giugno ore 21.45 (SKY)

9a giornata: Milan-Roma, domenica 28 giugno ore 17.15 (DAZN)

10a giornata: Roma-Udinese, giovedì 2 luglio ore 21.45 (SKY)

11a giornata: Napoli-Roma, domenica 5 luglio ore 21.45 (SKY)

12a giornata: Roma-Parma, mercoledì 8 luglio ore 21.45 (DAZN)

13a giornata: Brescia-Roma, sabato 11 luglio ore 19.30 (SKY)

14a giornata: Roma-Hellas Verona, mercoledì 15 luglio ore 21.45 (SKY)

15a giornata: Roma-Inter, domenica 19 luglio ore 21.45 (SKY)

16a giornata: Spal-Roma, mercoledì 22 luglio ore 21.45 (DAZN)

17a giornata: Roma-Fiorentina, ancora da definire data e orario

18a giornata: Torino-Roma, ancora da definire data e orario

19a giornata: Juventus-Roma, ancora da definire data e orario

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS