Calendario Olimpiadi Tokyo 2021: date, orari, programma, canali TV e Diretta Streaming

Il 23 luglio partono le Olimpiadi di Tokyo: in questo articolo tutte le informazioni relative alle gare in programma, agli orari e alla copertura televisiva dell’evento.

Ci siamo! Dopo cinque anni di lunga attesa tornano le Olimpiadi. Sarà Tokyo ad ospitare l’evento sportivo più grande e atteso del pianeta. Dal 23 luglio all’8 agosto: 16 giorni di gare per un totale di 339 finali che assegneranno medaglie. La torcia olimpica verrà accesa ufficialmente venerdì 23 luglio, anche se le gare inizieranno un paio di giorni prima con i turni preliminari del Softball e del calcio.

Si comincia con le prove di ciclismo in linea, con gli uomini del CT Cassani capitanati da Nibali a caccia di una medaglia, e la pistola 10 m maschile, che vedrà impegnato i nostri Paolo Monna e Tommaso Chelli. Grandi soddisfazioni dovrebbero arrivare, come sempre, dalla scherma, con le squadre di spada femminile e sciabola maschile che avranno l’opportunità di gareggiare per una medaglia sin dalla giornata di esordio.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Per ciò che riguarda gli sport di squadra, i nostri colori conteranno sulle rappresentative di pallavolo maschile e femminile, sul settebello maschile nella pallanuoto e sulle ragazze del softball che tenterà l’impresa olimpica in onore di Enrico Obletter, artefice di questa qualificazione, scomparso a febbraio a causa del Covid. Spazio anche per le ragazze del basket 3X3, che hanno vinto il preolimpico contro l’Ungheria. Di seguito, il calendario completo con tutte le finali che assegneranno una medaglia olimpica.

Tokyo 2020: il calendario e gli orari delle finali con gli atleti italiani in gara

24 luglio 2021

Tiro a segno – Carabina 10m Femminile – 03:45 – 04:25 (10:45 – 11:25), nessun atleta italiano in gara

Ciclismo – Prova in Linea Maschile – 04:00 – 11:00 (11:00 – 18:00) Vincenzo Nibali, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone, Damiano Caruso

Sollevamento Pesi – 49kg Femminile – 05:50 – 07:40 (12:50 – 14:40) Nessun atleta italiano qualificato

Tiro a segno – Pistola 10m Maschile – 08:30 – 09:10 (15:30 – 16:10) Paolo Monna e Tommaso Chelli

Tiro con l’arco – Gara a Squadre Mista – 09:45 – 10:04 (16:45 – 17:04) Ancora da definire

Judo – -48kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Francesca Milani

Judo – -60kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Nessun qualificato

Scherma – Spada Individuale Femminile – 13:11 – 13:36 (20:11 – 20:36) Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Alberta Santuccio (riserva)

Scherma – Sciabola Individuale Maschile – 13:38 – 14:03 (20:38 – 21:03) Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele, Aldo Montano (riserva)

Taekwondo – -49kg Femminile – 14:30 – 14:45 (21:30 – 21:45) Nessun atleta italiano qualificato

Taekwondo – -58kg Maschile – 14:45 – 15:00 (21:45 – 22:00) Vito Dell’Aquila

25 luglio 2021

Nuoto – 4x100m Stile Libero Femminile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Elena Di Liddo più tre carte da definire

Nuoto – 400m Misti Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Sara Franceschi

Nuoto – 400m Misti Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) No azzurri qualificati

Nuoto – 400m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Marco De Tullio, Gabriele Detti

Tiro a segno – Pistola 10m Femminile – 04:15 – 04:55 (11:15 – 11:55) No italiani qualificati

Skateboard – Street Maschile – 05:30 – 06:28 (12:30 – 13:28) No italiani qualificati

Ciclismo – Prova in Linea Femminile – 06:00 – 10:20 (13:00 – 17:20) Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin

Tuffi – Trampolino Sincro Femminile – 08:00 – 09:00 (15:00 – 16:00) Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

Tiro a segno – Carabina 10m Maschile – 08:30 – 09:10 (15:30 – 16:10) Marco Suppini

Sollevamento Pesi – 61kg Maschile – 08:50 – 10:40 (15:50 – 17:40) Davide Ruiu

Tiro con l’arco – Gara a Squadre Femminile – 09:40 – 10:03 (16:40 – 17:03) tre carte da definire

Judo – -66kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Manuel Lombardo

Judo – -52kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Odette Giuffrida

Sollevamento Pesi – 67kg Maschile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40) Mirko Zanni

Scherma – Fioretto Individuale Femminile – 13:56 – 14:26 (20:56 – 21:26) Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi

Scherma – Spada Individuale Maschile – 14:28 – 14:53 (21:28 – 21:53) Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

Taekwondo – -57kg Femminile – 14:30 – 14:45 (21:30 – 21:45) No atleti italiani

Taekwondo – 68kg Maschile – 14:45 – 15:00 (21:45 – 22:00) No atleti italiani

26 luglio 2021

Triathlon – Prova Maschile – 00:30 – 02:30 (07:30 – 09:30) Gianluca Pozzatti, Delian Stateff

Nuoto -100m Farfalla Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) No italiani qualificati

Nuoto – 4x100m Stile Libero Maschile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) quattro carte da definire

Nuoto – 400m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) No qualificati

Nuoto – 100m Rana Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Nicolò Martinenghi

Skateboard – Street Femminile – 05:30 – 06:28 (12:30 – 13:28) Asia Lanzi

Tiro a volo – Skeet Femminile – 07:00 – 07:45 (14:00 – 14:45) Chiara Cainero, Diana Bacosi

Ciclismo – Mountain Bike Maschile – 08:00 – 10:00 (15:00 – 17:00) Giacomo Fantoni

Tuffi – Piattaforma Sincro Maschile – 08:00 – 09:00 (15:00 – 16:00) Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia

Canoa Slalom – C1 Maschile – 08:45 – 09:22 (15:45 – 16:22) no qualificati

Tiro a volo – Skeet Maschile – 09:00 – 09:45 (16:00 – 16:45) Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti

Tiro con l’arco – Gara a Squadre Maschile – 09:40 – 10:03 (16:40 – 17:03) No qualificati

Judo – -73kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Fabio Basile

Judo – -57kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) No qualificati

Ginnastica artistica – Prova a Squadre Maschile – 12:00 – 14:45 (19:00 – 21:45) No qualificati

Sollevamento Pesi – 55kg Femminile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40) No qualificati

Scherma – Sciabola Individuale Femminile – 13:56 – 14:21 (20:56 – 21:21) Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi

Tennis Tavolo – Torneo a Squadre Misto – 14:00 – 15:00 (21:00 – 22:00) No qualificato

Scherma – Fioretto Individuale Maschile – 14:23 – 14:53 (21:23 – 21:53) Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo

Taekwondo – -67kg Femminile – 14:30 – 14:45 (21:30 – 21:45) No qualificati

Taekwondo – -80kg Maschile – 14:45 – 15:00 (21:45 – 22:00) Simone Alessio

27 luglio 2021

Triathlon – Prova Femminile – 00:30 – 02:40 (07:30 – 09:40) Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser

Canottaggio – Quattro di Coppia Maschile – 02:50 – 03:02 (09:50 – 10:02) Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili più una riserva.

Canottaggio – Quattro di Coppia Femminile – 03:02 – 03:14 (10:02 – 10:14) Ludovica Serafini, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Chiara Ondoli più una riserva

Nuoto – 100m Dorso Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) No qualificati

Nuoto – 100m Rana Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Benedetta Pilato

Nuoto – 200m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) No qualificati

Nuoto – 100m Dorso Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30) Thomas Ceccon

Tiro a segno – Pistola 10m Mix – 04:00 – 04:40 (11:00 – 11:40) No qualificati

Tuffi – Piattaforma Sincro Femminile – 08:00 – 09:00 (15:00 – 16:00)

Ciclismo – Mountain Bike Femminile – 08:00 – 10:00 (15:00 – 17:00) No qualificati

Tiro a segno – Carabina 10m Mix – 08:30 – 09:10 (15:30 – 16:10) No qualificati

Sollevamento Pesi – 59kg Femminile – 08:50 – 10:40 (15:50 – 17:40) No qualificati

Kayak Slalom – K1 Femminile – 09:00 – 09:37 (16:00 – 16:37) Stefanie Horn

Equitazione – Dressage a Squadre – 10:30 – 15:15 (17:30 – 22:15) Susanna Bordone, Stefano Brecciaroli , Vittoria Panizzon e Arianna Schivo

Judo – -63kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Maria Centracchio

Judo – -81kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10) Christian Parlati

Scherma – Spada a Squadre Femminile -12:30 – 13:20 (19:30 – 20:20) : Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta Santuccio.

Ginnastica artistica – Prova a Squadre Femminile – 12:45 – 14:45 (19:45 – 21:45) quattro carte da definire

Sollevamento Pesi – 64kg Femminile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40) Giorgia Bordignon

Softball – 13:00 – 15:00 (20:00 – 22:00) Squadra femminile

Taekwondo – +67kg Femminile – 14:30 – 14:45 (21:30 – 21:45) No qualificati

Taekwondo – +80kg Maschile – 14:45 – 15:00 (21:45 – 22:00) No qualificati

28 luglio 2021

Surf – Prova Femminile – 01:00 – 06:00 (08:00 – 13:00)

Surf – Prova Maschile – 01:00 – 06:00 (08:00 – 13:00)

Canottaggio – Due di Coppia Femminile – 02:18 – 02:30 (09:18 – 09:30)

Canottaggio – Due di Coppia Maschile – 02:30 – 02:42 (09:30 – 09:42)

Canottaggio – Quattro Senza Femminile – 02:50 – 03:02 (09:50 – 10:02)

Canottaggio – Quattro Senza Maschile – 03:10 – 03:22 (10:10 – 10:22)

Nuoto – 200m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Misti Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Farfalla Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 1500m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 4x200m Stile Libero Maschile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Ciclismo – Cronometro Femminile – 04:30 – 05:55 (11:30 – 12:55)

Ciclismo – Cronometro Maschile – 07:00 – 10:20 (14:00 – 17:20)

Tuffi – Trampolino Sincro Maschile – 08:00 – 09:00 (15:00 – 16:00)

Equitazione – Dressage Individuale – 10:30 – 14:00 (17:30 – 21:00)

Rugby – Torneo Maschile – 11:00 – 11:30 (18:00 – 18:30)

Judo – -90kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Judo – -70kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Ginnastica artistica – All Around Individuale Maschile – 12:15 – 14:50 (19:15 – 21:50)

Scherma – Sciabola a Squadre Maschile – 12:30 – 13:20 (19:30 – 20:20)

Sollevamento Pesi – 73kg Maschile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)

Basket 3×3 – Torneo Femminile – 14:55 – 15:25 (21:55 – 22:25)

Basket 3×3 – Torneo Maschile – 15:25 – 15:55 (22:25 – 22:55)

29 luglio 2021

Canottaggio – Due Senza Maschile – 02:18 – 02:30 (09:18 – 09:30)

Canottaggio – Due Senza Femminile – 02:30 – 02:42 (09:30 – 09:42)

Canottaggio – Due di Coppia Pesi Leggeri Maschile – 02:50 – 03:02 (09:50 – 10:02)

Canottaggio – Due di Coppia Pesi Leggeri Femminile – 03:10 – 03:22 (10:10 – 10:22)

Nuoto – 200m Rana Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 100m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 4x200m Stile Libero Femminile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Farfalla Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 800m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Tiro a volo – Trap Femminile – 07:00 – 07:45 (14:00 – 14:45)

Canoa Slalom – C1 Femminile – 08:45 – 09:22 (15:45 – 16:22)

Tiro a volo – Trap Maschile – 09:00 – 09:45 (16:00 – 16:45)

Judo – -78kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Judo – -100kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Ginnastica artistica – All Around Individuale Femminile – 12:50 – 14:50 (19:50 – 21:50)

Scherma – Fioretto a Squadre Femminile – 12:55 – 14:10 (19:55 – 21:10)

Tennis Tavolo – Singolare Femminile – 14:00 – 15:00 (21:00 – 22:00)

30 luglio 2021

Canottaggio – Singolo Femminile – 02:42 – 02:54 (09:42 – 09:54)

Canottaggio – Singolo Maschile – 02:54 – 03:06 (09:54 – 10:06)

Canottaggio – Otto Con Femminile – 03:12 – 03:24 (10:12 – 10:24)

Nuoto – 200m Rana Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Misti Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Canottaggio – Otto Con Maschile – 03:30 – 03:42 (10:30 – 10:42)

Nuoto – 100m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Dorso Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Ciclismo – BMX Race Maschile – 04:40 – 04:45 (11:40 – 11:45)

Ciclismo – BMX Race Femminile – 04:48 – 04:53 (11:48 – 11:53)

Tennis – Doppio Maschile – 05:00 – 13:00 (12:00 – 20:00)

Tiro a segno – Pistola 25m Femminile – 07:00 – 07:40 (14:00 – 14:40)

Trampolino elastico – Gara femminile – 07:50 – 08:15 (14:50 – 15:15)

Kayak Slalom – K1 Maschile – 09:00 – 09:37 (16:00 – 16:37)

Badminton – Doppio Misto – 09:30 – 15:30 (16:30 – 22:30)

Tiro con l’arco – Prova Individuale Femminile – 09:45 – 10:00 (16:45 – 17:00)

Judo – +100kg Maschile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Judo – +78kg Femminile – 11:10 – 12:10 (18:10 – 19:10)

Scherma – Spada a Squadre Maschile – 12:30 – 13:20 (19:30 – 20:20)

Atletica – 10.000m Maschili – 13:40 – 14:10 (20:40 – 21:10)

Tennis Tavolo – Singolare Maschile – 14:00 – 15:00 (21:00 – 22:00)

31 luglio 2021

Triathlon – Prova Mista – 01:30 – 03:10 (08:30 – 10:10)

Nuoto – 800m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 4x100m Misti – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 100m Farfalla Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 200m Dorso Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Tennis – Singolare Femminile – 05:00 – 13:00 – (12:00 – 20:00)

Tiro a volo – Trap Mix – 06:45 – 07:30 (13:45 – 14:30)

Vela – RS:X Femminile – 07:30 – 08:00 (14:30 – 15:00)

Trampolino elastico – Gara Maschile – 07:50 – 08:15 (14:50 – 15:15)

Vela – RS:X Maschile – 08:30 – 09:00 (15:30 – 16:00)

Sollevamento Pesi – 81kg Maschile – 08:50 – 10:40 (15:50 – 17:40)

Tiro a segno – Carabina 50m 3 Posizioni Femminile – 09:00 – 09:50 (16:00 – 16:50)

Tiro con l’arco – Prova Individuale Maschile – 09:45 – 10:00 (16:45 – 17:00)

Badminton – Doppio Maschile – 11:00 – 16:00 (18:00 – 23:00)

Rugby – Torneo Femminile – 11:00 – 11:30 (18:00 – 18:30)

Judo – Prova a Squadre – 11:20 – 12:00 (18:20 – 19:00)

Scherma – Sciabola a Squadre Femminile – 12:30 – 13:20 (19:30 – 20:20)

Sollevamento Pesi – 96kg Maschile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)

Atletica – Lancio del Disco Maschile – 13:15 – 14:25 (20:15 – 21:25)

Atletica – 4x400m Mista – 14:35 – 14:39 (21:35 – 21:39)

Atletica – 100m Femminili – 14:50 – 14:51 (21:50 – 21:51)

1 agosto 2021

Golf – Torneo Maschile – 00:30 – 08:30 (07:30 – 15:30)

Ciclismo – BMX Park Femminile – 03:10 – 04:10 (10:10 – 11:10)

Nuoto – 1500m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 50m Stile Libero Femminili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 4x100m Misti Maschile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 4x100m Misti Femminile – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Nuoto – 50m Stile Libero Maschili – 03:30 – 05:30 (10:30 – 12:30)

Atletica – Getto del Peso Femminile – 03:35 – 04:45 (10:35 – 11:45)

Ciclismo – BMX Park Maschile – 04:20 – 05:20 (11:20 – 12:20)

Tennis – Doppio Femminile – 05:00 – 13:00 (12:00 – 20:00)

Tennis – Doppio Misto – 05:00 – 13:00 (12:00 – 20:00)

Tennis – Singolare Maschile – 05:00 – 13:00 (12:00 – 20:00)

Vela – Laser Maschile – 07:30 – 08:00 (14:30 – 15:00)

Tuffi – Trampolino 3m Femminile – 08:00 – 09:30 (15:00 – 16:30)

Vela – Laser Radial Femminile – 08:30 – 09:00 (15:30 – 16:00)

Ginnastica artistica – Corpo Libero Maschile – 10:00 – 10:35 (17:00 – 17:35)

Ginnastica artistica – Volteggio Femminile – 10:45 – 11:20 (17:45 – 18:20)

Ginnastica artistica – Cavallo Maschile – 11:30 – 12:05 (18:30 – 19:05)

Atletica – Salto in Alto Maschile – 12:10 – 14:02 (19:10 – 21:02)

Ginnastica artistica – Parallele Asimmetriche Femminile – 12:15 – 12:50 (19:15 – 19:50)

Sollevamento Pesi – 76kg Femminile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)S

cherma – Fioretto a Squadre Maschile – 12:50 – 14:00 (19:50 – 21:00)

Atletica – Salto Triplo Femminile – 13:20 – 14:37 (20:20 – 21:37)

Badminton – Singolare Femminile – 13:30 – 16:00 (20:30 – 23:00)

Atletica – 100m Maschili – 14:50 – 14:51 (21:50 – 21:51)

2 agosto 2021

Atletica – Salto in Lungo Maschile – 03:20 – 04:40 (10:20 – 11:40)

Atletica – 100m Ostacoli Femminili – 04:50 – 04:51 (11:50 – 11:51)

Badminton – Doppio Femminile – 06:00 – 08:30 (13:00 – 15:30)

Tiro a segno – Pistola 25m Fuoco Rapido Maschile – 07:30 – 08:10 (14:30 – 15:10)

Vela – 49er FX Femminile – 07:30 – 08:00 (14:30 – 15:00)

Vela – 49er Maschile – 08:30 – 09:00 (15:30 – 16:00)

Sollevamento Pesi – 87kg Femminile – 08:50 – 10:40 (15:50 – 17:40)

Tiro a segno – Carabina 50m 3 Posizioni Maschile – 09:50 – 10:40 (16:50 – 17:40)

Equitazione – Concorso completo a Squadre – 10:00 – 12:35 (17:00 – 19:35)

Ginnastica artistica – Anelli Maschile – 10:00 – 10:35 (17:00 – 17:35)

Ginnastica artistica – Corpo Libero Femminile – 10:45 – 11:20 (17:45 – 18:20)

Ciclismo – Sprint a Squadre Femminile – 11:00 – 11:12 (18:00 – 18:12)

Ginnastica artistica – Volteggio Maschile – 11:30 – 12:05 (18:30 – 19:05)

Sollevamento Pesi – +87kg Femminile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)

Lotta Greco-Romana – 60kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Atletica – Lancio del Disco Femminile – 13:00 – 14:10 (20:00 – 21:10)

Badminton – Singolare Maschile – 13:00 – 16:00 (20:00 – 23:00)

Lotta Greco-Romana – 130kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Equitazione – Concorso completo a Squadre – 13:45 – 14:45 (20:45 – 21:45)

Atletica – 3000m Siepi Maschili – 14:15 – 14:24 (21:15 – 21:24)

Lotta Libera – 76kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – 5000m Femminili – 14:40 – 14:57 (21:40 – 21:57)

3 agosto 2021

Atletica – Salto in Lungo Femminile – 03:50 – 05:10 (10:50 – 12:10)

Kayak Sprint – K1 200m Femminile – 04:37 – 04:44 (11:37 – 11:44)

Canoa Sprint – C2 1000m Maschile – 04:54 – 05:02 (11:54 – 12:02)

Atletica – 400m Ostacoli Maschili – 05:20 – 05:21 (12:20 – 12:21)

Kayak Sprint – K1 1000m Maschile – 05:21 – 05:29 (12:21 – 12:29)

Kayak Sprint – K2 500m Femminile – 05:47 – 05:54 (12:47 – 12:54)

Pugilato – Pesi piuma (57kg) Femminili – 06:05 – 06:20 (13:05 – 13:20)

Vela – Finn Maschile – 07:30 – 08:00 (14:30 – 15:00)

Tuffi – Trampolino 3m Maschile – 08:00 – 09:30 (15:00 – 16:30)

Vela – Nacra 17 Misto – 08:30 – 09:00 (15:30 – 16:00)

Ginnastica artistica – Parallele Maschili – 10:00 – 10:35 (17:00 – 17:35)

Ciclismo su pista – Inseguimento a Squadre Femminile – 10:05 – 10:33 (17:05 – 17:33)

Ciclismo su pista – Sprint a Squadre Maschile – 10:35 – 10:47 (17:35 – 17:47)

Ginnastica artistica – Trave Femminile – 10:45 – 11:20 (17:45 – 18:20)

Ginnastica artistica – Sbarra Maschile – 11:30 – 12:05 (18:30 – 19:05)

Pugilato – Pesi Welter (69kg) Maschili – 12:05 – 12:20 (19:05 – 19:20)

Atletica – Salto con l’Asta Maschile – 12:20 – 14:26 (19:20 – 21:26)

Sollevamento Pesi – 109kg Maschile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)

Lotta Greco-Romana – 77kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Lotta Greco-Romana – 97kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Atletica – Lancio del Martello Femminile – 13:35 – 14:45 (20:35 – 21:45)

Lotta Libera – 68kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – 800m Femminili – 14:25 – 14:27 (21:25 – 21:27)

Atletica – 200m Femminili – 14:50 – 14:51 (21:50 – 21:51)

4 agosto 2021

Nuoto in acque libere – 10km Femminile – 00:00 – 02:30 (07:00 – 09:30)

Atletica – 400m Ostacoli Femminili – 04:30 – 04:31 (11:30 – 11:31)

Skateboard – Park Femminile – 05:33 – 06:17 (12:33 – 13:17)

Vela – 470 Maschile – 07:30 – 08:00 (14:30 – 15:00)

Vela – 470 Femminile – 08:30 – 09:00 (15:30 – 16:00)

Pugilato – Pesi Mediomassimi (81kg) Maschili – 08:35 – 08:50 (15:35 – 15:50)

Ciclismo su pista – Inseguimento a Squadre Maschile – 10:45 – 11:13 (17:45 – 18:13)

Equitazione – Salto Individuale – 12:00 – 14:15 (19:00 – 21:15)

Nuoto Sincronizzato – Duo 12:30 – 14:00 (19:30 – 21:00)

Sollevamento Pesi – +109kg Maschile – 12:50 – 14:40 (19:50 – 21:40)

Lotta Greco-Romana – 67kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Atletica – 3000m Siepi Femminili – 13:00 – 13:10 (20:00 – 20:10)

Atletica – Lancio del Martello Maschile – 13:15 – 14:25 (20:15 – 21:25)

Lotta Greco-Romana – 87kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Atletica – 800m Maschili – 14:05 – 14:07 (21:05 – 21:07)

Lotta Libera – 62kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – 200m Maschili – 14:55 – 14:56 (21:55 – 21:56)

5 agosto 2021

Nuoto in acque libere – 10km Maschile – 00:00 – 02:30 (07:00 – 09:30)

Atletica – Salto Triplo Maschile – 04:00 – 05:25 (11:00 – 12:25)

Atletica – Getto del Peso Maschile – 04:05 – 05:15 (11:05 – 12:15)

Kayak Sprint – K1 200m Maschile – 04:36 – 04:43 (11:36 – 11:43)

Canoa Sprint – C1 200m Femminile – 04:51 – 05:01 (11:51 – 12:01)

Atletica – 110m Ostacoli Maschili – 04:55 – 04:56 (11:55 – 11:56)

Kayak Sprint – K1 500m Femminile – 05:16 – 05:26 (12:16 – 12:26)

Skateboard – Park Maschile – 05:33 – 06:17 (12:33 – 13:17)

Kayak Sprint – K2 1000m Maschile – 05:43 – 05:53 (12:43 – 12:53)

Tuffi – Piattaforma 10m Femminile – 08:00 – 09:30 (15:00 – 16:30)

Pugilato – Pesi Gallo (56kg) Maschili – 08:35 – 08:50 (15:35 – 15:50)

Atletica – 20 km marcia Maschile – 9:30 – 10:45 (16:30 – 17:45)

Ciclismo su pista – Keirin Femminile – 10:45 – 10:50 (17:45 – 17:50)

Ciclismo su pista – Omnium Maschile – 10:55 – 11:27 (17:55 – 18:27)

Hockey – Torneo Maschile – 12:00 – 13:45 (19:00 – 20:45)

Atletica – Salto con l’Asta Femminile – 12:20 – 14:26 (19:20 – 21:26)

Tennis Tavolo – Torneo a Squadre Femminile – 12:30 – 15:30 (19:30 – 22:30)

Tennis Tavolo – Torneo a Squadre Maschile – 12:30 – 15:30 (19:30 – 22:30)

Karate – Kata Femminile – 12:41 – 12:49 (19:41 – 19:49)

Lotta Libera – 57kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Lotta Libera – 86kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Karate – Kumite -67kg Maschile – 13:45 – 13:53 (20:45 – 20:53)

Karate – Kumite -55kg Femminile – 13:53 – 14:01 (20:53 – 21:01)

Atletica – 400m Maschili – 14:00 – 14:01 (21:00 – 21:01)

Arrampicata – Prova Maschile – 14:10 – 15:00 (21:10 – 22:00)

Lotta Libera – 57kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – Eptathlon Femminile – 14:20 – 14:33 (21:20 – 21:33)

Atletica – Decathlon Maschile – 14:40 – 14:45 (21:40 – 21:45)

6 agosto 2021

Atletica – 50km Marcia Maschile – 22:30 – 03:00 (05:30 – 10:00)

Calcio – Torneo Femminile – 04:00 – 07:00 (11:00 – 14:00)

Beach Volley – Torneo Femminile – 04:30 – 05:20 (11:30 – 12:20)

Pugilato – Massimi (91kg) Maschili – 08:05 – 08:20 (15:05 – 15:20)

Atletica – 20km Marcia Femminili – 9:30 – 10:45 (16:30 – 17:45)

Ciclismo su pista – Madison Femminile – 10:15 – 10:57 (17:15 – 17:57)

Ciclismo su pista – Sprint Maschile – 11:50 – 11:53 (18:50 – 18:53)

Hockey – Torneo Femminile – 12:00 – 13:45 (19:00 – 20:45)

Pentathlon – Individuale Femminile – 12:30 – 12:45 (19:30 – 19:45)

Karate – Kata Maschile -12:41 – 12:49 (19:41 – 19:49)

Lotta Libera – 74kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Lotta Libera – 125kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Karate – Kumite -61kg Femminile – 13:45 – 13:53 (20:45 – 20:53)

Atletica – Lancio del Giavellotto Femminile – 13:50 – 15:08 (20:50 – 22:08)

Karate – Kumite -75 kg Maschile – 13:53 – 14:01 (20:53 – 21:01)

Atletica – 5000m Maschili – 14:00 – 14:15 (21:00 – 21:15)

Arrampicata – Prova Femminile – 14:10 – 15:00 (21:10 – 22:00)

Lotta Libera – 53kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – 400m Femminili – 14:35 – 14:36 (21:35 – 21:36)

Atletica – 1500m Femminili – 14:50 – 14:54 (21:50 – 21:54)

Atletica – 4x100m Femminile – 15:30 – 15:31 (22:30 – 22:31)

Atletica – 4x100m Maschile – 15:50 – 15:51 (22:50 – 22:51)

7 agosto 2021

Atletica – Maratona Femminile – 00:00 – 02:15 (07:00 – 09:15)

Golf – Torneo Femminile – 00:30 – 08:30 (07:30 – 15:30)

Canoa Sprint – C2 500m Femminile – 04:22 – 04:29 (11:22 – 11:29)

Basket – Torneo Maschile – 04:30 – 06:30 (11:30 – 13:30)

Beach Volley – Torneo Maschile – 04:30 – 05:20 (11:30 – 12:20)

Canoa Sprint – C1 1000m Maschile – 04:39 – 04:47 (11:39 – 11:47)

Kayak Sprint – K4 500m Femminile – 05:00 – 05:08 (12:00 – 12:08)

Kayak Sprint – K4 500m Maschile – 05:19 – 05:27 (12:19 – 12:27)

Pugilato – Pesi Mosca (52kg) Maschili – 07:00 – 07:15 (14:00 – 14:15)

Pugilato – Pesi Medi (75kg) Maschili – 07:30 – 07:45 (14:30 – 14:45)

Pugilato – Mosca (51kg) Femminili – 08:00 – 08:15 (15:00 – 15:15)

Tuffi – Piattaforma 10m Maschile – 08:00 – 09:30 (15:00 – 16:30)

Ginnastica Ritmica – All Around Individuale – 08:20 – 10:40 (15:20 – 17:40)

Pugilato – Welter (69kg) Femminili – 08:30 – 08:45 (15:30 – 15:45)

Pallanuoto – Torneo Femminile – 09:30 – 11:20 (16:30 – 18:20)

Ciclismo su pista – Madison Maschile – 09:55 – 10:55 (16:55 – 17:55)

Baseball – 12:00 – 15:00 (19:00 – 22:00)

Equitazione – Salto a Squadre – 12:00 – 13:55 (19:00 – 20:55)

Karate – Kumite +61kg Femminile – 12:30 – 12:38 (19:30 – 19:38)

Nuoto Sincronizzato – Prova a Squadre – 12:30 – 14:00 (19:30 – 21:00)

Pentathlon Moderno – Individuale Maschile – 12:30 – 12:45 (19:30 – 19:45)

Atletica – Salto in Alto Femminile – 12:35 – 14:20 (19:35 – 21:20)

Karate – Kumite +75kg Maschile – 12:38 – 12:46 (19:38 – 19:46)

Atletica – 10.000m Maschili -12:45 – 13:23 (19:45 – 20:23)

Lotta Libera – 65kg Maschile – 12:55 – 13:05 (19:55 – 20:05)

Atletica – Lancio del Giavellotto Maschile – 13:00 – 14:10 (20:00 – 21:10)

Calcio – Torneo Maschile – 13:30 – 16:30 (20:30 – 23:30)

Lotta Libera – 97kg Maschile – 13:30 – 13:40 (20:30 – 20:40)

Atletica – 1500m Maschili – 13:40 – 13:44 (20:40 – 20:44)

Pallamano – Torneo Maschile – 14:00 – 16:00 (21:00 – 23:00)

Pallavolo – Torneo Maschile – 14:15 – 16:15 (21:15 – 23:15)

Lotta Libera – 50kg Femminile – 14:20 – 14:30 (21:20 – 21:30)

Atletica – 4x400m Femminile – 14:30 – 14:34 (21:30 – 21:34)

Atletica – 4x400m Maschile – 14:50 – 14:53 (21:50 – 21:53)

8 agosto 2021

Atletica – Maratona Maschile – 00:00 – 02:45 (07:00 – 09:45)

Ginnastica Ritmica – All Around a Squadre – 04:00 – 05:30 (11:00 – 12:30

)Basket – Torneo Femminile 04:30 – 06:30 (11:30 – 13:30)

Ciclismo su pista – Keirin Maschile – 05:00 – 05:05 (12:00 – 12:05)

Ciclismo su pista – Sprint Femminile – 05:05 – 05:08 (12:05 – 12:08)

Ciclismo su pista – Omnium Femminile – 05:25 – 05:55 (12:25 – 12:55)

Pallavolo – Torneo Femminile – 06:30 – 08:30 (13:30 – 15:30)

Pugilato – Pesi leggeri (60kg) Femminili – 07:00 – 07:15 (14:00 – 14:15)

Pugilato – Pesi medi (75kg) Femminili – 07:30 – 07:45 (14:30 – 14:45)

Pallamano – Torneo Femminile – 08:00 – 10:00 (15:00 – 17:00) Italia non qualificata

Pugilato – Pesi Leggeri (60kg) Maschili – 08:00 – 08:15 (15:00 – 15:15)

Pugilato – Pesi Supermassimi (+91kg) Maschili – 08:30 – 08:45 (15:30 – 15:45)

Pallanuoto – Torneo Maschile – 09:30 – 11:20 (16:30 – 18:20)

Diretta tv e streaming Olimpiadi Tokyo 2021

La copertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021 verrà garantita, in chiaro, da Rai 2, con una massiccia diretta notturna, visto il fuso orario che divide Roma e Tokyo (sette ore avanti per la capitale giapponese). Rai Sport 1 e Rai sport 2 trasmetteranno repliche della giornata precedente, mentre lo streaming integrale delle gare sarà garantita dalla piattaforma Discovery Plus, presente nell’offerta Amazon Prime.

In aggiornamento con tutti gli altri atleti qualificati…

