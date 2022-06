Calendario Napoli 2022: tutte le partite complete con date degli incontri sia del girone d’andata che quello di ritorno.

Il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a ripartire. I partenopei hanno chiuso il campionato con un terzo posto che li ha portati dritti in Champions League. Nonostante questo fosse l’obbiettivo prefissato da parte della società, nella piazza campana dilaga il malcontento. Il Napoli, infatti, poteva fare molto di più anche nella lotta per contendersi il titolo insieme a Milan ed Inter.

Gli azzurri però, nel momento del dovere, non ne hanno mai approfittato e non sono mai riusciti a superare le due rivali. A ciò si aggiungono anche le disfatte clamorose con squadre alla propria portata come la sconfitta in rimonta contro l’Empoli che ha segnato il destino del club. La stagione, però, si è rivelata positiva per Spalletti che vorrà ripartire proprio da lì.

Per il mercato ci sono stati già diversi acquisti. Khvicha Kvaratskhelia e Mathías Olivera sono stati i primissimi nomi, vista la partenza di Lorenzo Insigne e molto probabilmente anche quella di Faouzi Ghoulam. Resta ancora da sciogliere il nodo Dries Mertens. Il belga vorrebbe rimanere a Napoli per diventare una delle bandiere leggendarie del club.

Tuttavia, non c’è ancora un accordo sulla cifra del rinnovo tra il giocatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Incerto anche il futuro di Kalidou Koulibaly che continua ad essere tentato da sirene estere, anche se non sono mancate parole d’amore verso la città. Intanto, i tifosi continuano a sperare in qualche nuovo colpo di mercato.

Per la prima di Serie A il Napoli esordierà contro il Verona. L’ultima volta è stata nel 2017, quando sulla panchina sedeva Maurizio Sarri. Anche in quell’occasione gli azzurri erano al Bentegodi e vinsero per 3-1. Nella seconda giornata arriverà al Maradona il neopromosso Monza e successivamente la trasferta contro la Fiorentina che lo scorso anno si è rivelata una bestia nera.

Alla settima giornata il primo scontro diretto, quello contro il Milan a San Siro. Dopo la pausa per i Mondiali ci sarà un gennaio di fuoco per il Napoli. Si parte subito forte nel match contro l’Inter il 4 di gennaio e dopo due giornate anche l’incontro con la Juventus. A fine mese gli azzurri ospiteranno la Roma di José Mourinho.

Il girone di ritorno si concluderà nel match casalingo contro la Sampdoria. Il Napoli, quest’anno, vuole essere una delle protagoniste indiscusse del campionato.

Calendario Napoli 2022, il girone d’andata

1 Verona-Napoli, 14 agosto 2022

2 Napoli-Monza, 21 agosto 2022

3 Fiorentina-Napoli, 28 agosto 2022

4 Napoli-Lecce, 31 agosto 2022

5 Lazio-Napoli, 4 settembre 2022

6 Napoli-Spezia, 11 settembre 2022

7 Milan-Napoli, 18 settembre 2022

8 Napoli-Torino, 2 ottobre 2022

9 Cremonese-Napoli, 9 ottobre 2022

10 Napoli-Bologna, 16 ottobre 2022

11 Roma-Napoli, 23 ottobre 2022

12 Napoli-Sassuolo, 30 ottobre 2022

13 Atalanta-Napoli, 6 novembre 2022

14 Napoli-Empoli, 9 novembre 2022

15 Napoli-Udinese, 13 novembre 2022

PAUSA PER IL MONDIALE

16 Inter-Napoli, 4 gennaio 2023

17 Sampdoria-Napoli, 8 gennaio 2023

18 Napoli-Juventus, 15 gennaio 2023

19 Salernitana-Napoli, 22 gennaio 2023

Calendario Napoli 2022, girone di ritorno

20 Napoli-Roma, 29 gennaio 2023

21 Spezia-Napoli, 5 febbraio 2023

22 Napoli-Cremonese, 12 febbraio 2023

23 Sassuolo-Napoli, 19 febbraio 2023

24 Empoli-Napoli, 26 febbraio 2023

25 Napoli-Lazio, 5 marzo 2023

26 Napoli-Atalanta, 12 marzo 2023

27 Torino-Napoli, 19 marzo 2023

SOSTA PER LE NAZIONALI

28 Napoli-Milan, 2 aprile 2023

29 Lecce-Napoli, 8 aprile 2023

30 Napoli-Verona, 16 aprile 2023

31 Juventus-Napoli, 23 aprile 2023

32 Napoli-Salernitana, 30 aprile

33 Udinese-Napoli, 3 maggio 2023

34 Napoli-Fiorentina, 7 maggio 2023

35 Monza-Napoli, 14 maggio 2023

36 Napoli-Inter, 20 maggio 2023

37 Bologna-Napoli, 28 maggio 2023

38 Napoli-Sampdoria, 4 giugno 2023