Calendario Ligue 1 2022-2023

Parte la caccia al Paris Saint Germain, calcio d’inizio nel weekend del 5,6 e 7 agosto.

La stagione 2022-2023 della massima divisione calcistica francese prende finalmente forma.

In un anno che sarà, per tutti i campionati, sicuramente atipico vista la presenza dei Mondiali di Qatar in inverno, anche la Ligue 1 dovrà adattare il proprio calendario aprendo le danze leggermente prima del previsto.

La caccia è aperta e il Paris Saint Germain è in prima fila per vincere nuovamente il titolo. La squadra parigina, galvanizzata anche dall’accordo strappato per la permanenza di Mbappé, sarà anche la prima squadra a presentarsi sul campo da gioco per dare il via alla competizione nel match di trasferta contro il Clermont, il 5 agosto.

Sarà un anno in cui anche il Lille dovrà dimostrare di risorgere dalle ceneri di una stagione deludente che ha spezzato gli entusiasmi della clamorosa Ligue 1 vinta l’anno prima.

Anche Marsiglia e Lione sono chiamate ad affrontare il PSG sperando di poterli sopravanzare in classifica.

Il primo big match arriverà alla quarta di campionato con il confronto tra i parigini e il Monaco, al Parco dei Principi. Proprio il PSG affronterà molte delle big francesi durante le prime 11 giornate di campionato.

Ligue 1, il calendario della prima giornata

Angers-FC Nantes

Clermont-Paris Saint-Germain

Lille-Auxerre

Montpellier-Troyes

Lione-AC Ajaccio

Olympique Marsiglia-Reims

Lens-Brest

Strasburgo-Monaco

Rennes-Lorient

Tolosa-Nizza

Ligue 1, il calendario dei big match