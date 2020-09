Calendario Inter Serie A 2020-2021

Si è svolto nella mattinata di oggi il sorteggio per il calendario in vista della stagione di Serie A 2020/2020. Tanti gli incroci interessanti per i nerazzurri, che partiranno subito forte: Benevento in trasferta Fiorentina in casa poi Lazio e Milan alla quarta, come lo scorso anno. Nel mezzo, un novembre e un dicembre più sereni, che vedranno l’Inter impegnata in soli due big match, quelli con Atalanta prima e Napoli poi. Il tutto si concluderà in salita, con due importanti gare in ottica Champions League/scudetto, contro Roma e e Juventus. Ma vediamo, nello specifico, l’intero calendario di sfide a cui si sottoporrà l’Inter nel corso del prossimo campionato:

1ª giornata – 20 settembre, 31 gennaio

BENEVENTO-INTER

2ª giornata – 27 settembre, 7 febbraio

INTER-FIORENTINA

3ª giornata, 4 ottobre-14 febbraio

LAZIO-INTER

4ª giornata – 18 ottobre, 21 febbraio

INTER-MILAN

5ª giornata – 25 ottobre, 28 febbraio

GENOA-INTER

6ª giornata – 1 novembre, 3 marzo

INTER-PARMA

7ª giornata – 8 novembre, 7 marzo

ATALANTA-INTER

8ª giornata – 22 novembre, 14 marzo

INTER-TORINO

9ª giornata – 29 novembre, 21 marzo

SASSUOLO-INTER

10ª giornata – 6 dicembre, 3 aprile

INTER-BOLOGNA

11ª giornata – 13 dicembre, 11 aprile

CAGLIARI-INTER

12ª giornata – 16 dicembre, 18 aprile

INTER-NAPOLI

13ª giornata – 20 dicembre, 21 aprile

INTER-SPEZIA

14ª giornata – 23 dicembre, 25 aprile

VERONA-INTER

15ª giornata – 3 gennaio, 2 marzo

INTER-CROTONE

16ª giornata – 6 gennaio, 9 maggio

SAMPDORIA-INTER

17ª giornata – 10 gennaio, 12 maggio

ROMA-INTER

18ª giornata – 17 gennaio, 16 maggio

INTER-JUVENTUS

19ª giornata – 24 gennaio, 23 maggio

UDINESE-INTER

