Calendario Inter 2022: tutte le partite complete con date degli incontri sia del girone d’andata che quello di ritorno. Le date dei big match e del derby.

Inizia una nuova stagione di Serie A anche per l’Inter. I nerazzurri dovranno mettere da parte l’amarezza per il mancato titolo , vinto dai rivali del Milan. Tutto sommato, è stata comunque una stagione positiva per la squadra di Simone Inzaghi che si è piazzata seconda, ottenendo ancora una volta la qualificazione per la Champions League.

Un Inter che questa stagione vorrà sicuramente potenziarsi per essere ancora più competitiva. Il calciomercato estivo sembra essere nel segno di un ritorno che sta già infiammando i cuori di tutti i supporters.

Infatti, dovrebbe essere ormai chiusa la trattativa che riporterebbe Romelu Lukaku nel capoluogo lombardo. Dopo averlo venduto al Chelsea ad un cifra monstre che si aggira attorno ai 115 milioni di euro , Beppe Marotta potrebbe riuscire ad ottenere un prestito di circa 10 milioni più eventuali bonus.

Qualora andasse in porto ,sarebbe davvero un grandissimo colpo. L’attaccante potrebbe riabbracciare la sua gente, nonostante i rapporti si fossero complicati dopo la sua cessione. Intanto, però l’Inter dovrà pur cedere qualche pezzo importante. Tra i maggiori indiziati sembrerebbe esserci proprio Milan Škriniar , che è sempre più vicino al PSG. I tifosi, inoltre, sognano anche Paulo Dybala, facendo leva sui buoni rapporti tra l’argentino e l’amministratore delegato, entrambi ex Juventus.

Anche quest’anno, dunque, l’Inter sembra essere tra le favorite per lo scudetto. L’avventura nerazzura inizia il 14 agosto dove il Biscione sarà ospite del neopromosso Lecce. Segue poi lo Spezia ma alla terza giornata subito un big match contro la Lazio. Passano solamente due giornate e c’è già il derby contro il Milan.

La stracittadina ci sarà anche alla seconda giornata del girone di ritorno in quello che, dallo scorso anno, è un calendario asimmetrico. Per il derby d’Italia contro la Juventus, invece, bisognerà aspettare la tredicesima e la ventisettesima giornata. Il campionato si chiuderà in trasferta contro il Torino.

Calendario Inter 2022, il girone d’andata

1ª giornata (14 agosto 2022) – Lecce-Inter

2ª giornata (21 agosto 2022) – Inter-Spezia

3ª giornata (28 agosto 2022) – Lazio-Inter

4ª giornata (31 agosto 2022) – Inter-Cremonese

5ª giornata (4 settembre 2022) – Milan-Inter

6ª giornata (11 settembre 2022) – Inter-Torino

7ª giornata (18 settembre 2022) – Udinese-Inter

Sosta per le nazionali

8ª giornata (2 ottobre 2022) Inter-Roma

9ª giornata (9 ottobre 2022) – Sassuolo-Inter

10ª giornata (16 ottobre 2022) – Inter-Salernitana

11ª giornata (23 ottobre 2022) – Fiorentina-Inter

12ª giornata (30 ottobre 2022) – Lecce-Juventus

13ª giornata (6 novembre 2022) – Juventus-Inter

14ª giornata (9 novembre 2022) – Inter-Bologna

15ª giornata (13 novembre 2022) – Atalanta-Inter

Sosta per i Mondiali

16ª giornata (4 gennaio 2023) – Inter-Napoli

17ª giornata (8 gennaio 2023) – Monza-Inter

18ª giornata (15 gennaio 2023) – Inter-Verona

19ª giornata (22 gennaio 2023) -Inter-Empoli

Calendario Inter 2022, il girone di ritorno

20ª giornata (29 gennaio 2023) – Cremonese-Inter

21ª giornata (5 febbraio 2023) – Inter-Milan

22ª giornata (12 febbraio 2023) – Sampdoria-Inter

23ª giornata (19 febbraio 2023) – Inter-Udinese

24ª giornata (26 febbraio 2023) – Bologna-Inter

25ª giornata (5 marzo 2023) – Inter-Lecce

26ª giornata (12 marzo 2023) – Spezia-Inter

27ª giornata (19 marzo 2023) – Inter-Juventus

Sosta per le nazionali

28ª giornata (2 aprile 2023) – Inter-Fiorentina

29ª giornata (8 aprile 2023) – Salernitana-Inter

30ª giornata (16 aprile 2023) – Inter-Monza

31ª giornata (23 aprile 2023) – Empoli-Inter

32ª giornata (30 aprile 2023) – Inter-Lazio

33ª giornata (3 maggio 2023) – Verona-Inter

34ª giornata (7 maggio 2023) – Roma-Inter

35ª giornata (14 maggio 2023) – Inter-Sassuolo

36ª giornata (21 maggio 2023) – Napoli-Inter

37ª giornata (28 maggio 2023) – Inter-Atalanta

38ª giornata (4 giugno 2023) – Torino-Inter