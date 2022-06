Calendario Girone di Ritorno Serie A 2022-2023

Serie A 2022-23, sorteggiato il calendario della nuova stagione: il focus sul girone di ritorno.

Il girone di ritorno della Serie A 2022-23, che ha visto nascere ieri il proprio calendario, viene inaugurato dal big match Napoli-Roma, che metterà in palio, presumibilmente, punti importanti in chiave Champions League.

Quello tra giallorossi e partenopei non è il solo match di cartello previsto all’inizio della virata conclusiva, anche perché la seconda giornata di ritorno vedrà scendere in campo Inter e Milan nel derby della “Madonnina”.

Di questo inizio difficile da parte delle rivali potrebbe approfittare la Juventus: i bianconeri non hanno particolari ostacoli nelle prime giornate di ritorno, eccezion fatta per le sfide a Fiorentina e Torino (il derby della Mole), entrambe in casa.

Vlahovic e compagni avranno nella Roma di Mourinho il primo vero spauracchio, alla sesta di ritorno. Sarà dunque all’Olimpico che gli uomini di Max Allegri testeranno le reali ambizioni tricolore. A battagliare con loro, presumibilmente, le milanesi.

Dopo il derby, il cammino del Milan rimane alquanto accidentato: se alla ventitreesima c’è l’insidia Monza, in trasferta, sono le gare contro Atalanta, in casa, e Fiorentina, al “Franchi”, che potrebbero costare a Pioli dei punti preziosi.

Potrebbe approfittarne l’Inter, che dopo la stracittadina non avrà impegni proibitivi, almeno fino al derby d’Italia dell’ottava giornata di ritorno, da giocarsi al “Meazza”, comunque. Il calendario dei nerazzurri si fa più “caldo” nelle ultime sette giornate, con sfide a Lazio, Roma, Napoli e Atalanta.

Il Milan affronta la Roma, in trasferta, alla 32° e la Lazio, in casa, alla 34°. Gode, in tal senso, la Juventus, che nel finale di campionato non avrà grandi insidie, e potrà giocarsi lo scontro diretto contro i rossoneri, alla penultima giornata, in casa.

E le altre? Molto dipenderà dal loro stato di forma. Vi abbiamo già segnalato, in articoli precedenti, la Roma di Mourinho come possibile outsider per il campionato. La squadra giallorossa si gioca una fetta importante di qualificazione alla Champions nel big match della prima di ritorno, al “Maradona” di Napoli.

Dopo, il calendario sarà in discesa fino alla sesta di ritorno, quando la Roma saggerà le proprie ambizioni di titolo, allo stadio Olimpico, contro la Juventus. Dovesse trovarsi nelle zone nobili della classifica, la squadra capitolina potrebbe, in caso di vittoria, pensare seriamente allo Scudetto.

Il calendario prevede le sfide a Milan ed Inter, rispettivamente alla 32° e alla 34° giornata, ma entrambe in casa. Più difficile pensare a un inserimento della Lazio nella lotta Scudetto, mentre il Napoli, a prescindere da un calendario che comunque appare molto equilibrato nel girone di ritorno, dovrà vincere innanzitutto la sfida con se stesso, e acquisire quella continuità di risultati che gli è mancata per raggiungere obiettivi importanti.

Per ciò che concerne la lotta salvezza, il girone di ritorno si apre con Lecce-Salernitana, importante scontro diretto da non fallire per ambo le compagini. Alla seconda giornata, i salentini fanno visita a una Cremonese che si troverà ad affrontare un inizio girone di ritorno parimenti difficile a quello d’andata, con Inter, Napoli e Roma nelle prime cinque giornate.

Vale il discorso fatto nell’articolo dedicato al girone d’andata: tra le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere si salverà, alla lunga, chi dimostrerà maggior abilità ed esperienza nel saper gestire i momenti difficili, anche perché nessuna delle sei squadre incluse in questo lotto (Lecce, Cremonese, Monza, Salernitana, Spezia ed Empoli) sembra godere di un calendario agevole.

Serie A 2022-23: il calendario completo del girone di ritorno

20° giornata (29 gennaio 2022)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Spezia

Cremonese-Inter

Empoli-Torino

Juventus-Monza

Lazio-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Milan-Sassuolo

Napoli-Roma

Udinese-Verona

21° giornata (5 febbraio 2023)

Cremonese-Lecce

Fiorentina-Bologna

Verona-Lazio

Inter-Milan

Monza-Sampdoria

Roma-Empoli

Salernitana-Juventus

Sassuolo-Atalanta

Spezia-Napoli

Torino-Udinese

22° giornata (12 febbraio 2022)

Bologna-Monza

Empoli-Spezia

Verona-Salernitana

Juventus-Fiorentina

Lazio-Atalanta

Lecce-Roma

Milan-Torino

Napoli-Cremonese

Sampdoria-Inter

Udinese-Sassuolo

23° giornata (19 febbraio 2022)

Atalanta-Lecce

Fiorentina-Empoli

Inter-Udinese

Monza-Milan

Roma-Verona

Salernitana-Lazio

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Napoli

Spezia-Juventus

Torino-Cremonese

24° giornata (26 febbraio 2023)

Bologna-Inter

Cremonese-Roma

Empoli-Napoli

Juventus-Torino

Lazio-Sampdoria

Lecce-Sassuolo

Milan-Atalanta

Salernitana-Monza

Udinese-Spezia

25° giornata (5 marzo 2023)

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Milan

Inter-Lecce

Monza-Empoli

Napoli-Lazio

Roma-Juventus

Sampdoria-Salernitana

Sassuolo-Cremonese

Spezia-Verona

Torino-Bologna

26° giornata (12 marzo 2023)

Bologna-Lazio

Cremonese-Fiorentina

Empoli-Udinese

Verona-Monza

Juventus-Sampdoria

Lecce-Torino

Milan-Salernitana

Napoli-Atalanta

Roma-Sassuolo

Spezia-Inter

27° giornata (19 marzo 2023)

Atalanta-Empoli

Fiorentina-Lecce

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Monza-Cremonese

Salernitana-Bologna

Sampdoria-Verona

Sassuolo-Spezia

Torino-Napoli

Udinese-Milan

28° giornata (2 aprile 2023)

Bologna-Udinese

Cremonese-Atalanta

Empoli-Lecce

Inter-Fiorentina

Juventus-Verona

Monza-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Torino

Spezia-Salernitana

29° giornata (8 aprile 2023)

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Spezia

Verona-Sassuolo

Lazio-Juventus

Lecce-Napoli

Milan-Empoli

Salernitana-Inter

Sampdoria-Cremonese

Torino-Roma

Udinese-Monza

30° giornata (16 aprile 2022)

Bologna-Milan

Cremonese-Empoli

Fiorentina-Atalanta

Inter-Monza

Lecce-Sampdoria

Napoli-Verona

Roma-Udinese

Sassuolo-Juventus

Spezia-Lazio

Torino-Salernitana

31° giornata (23 aprile 2023)

Atalanta-Roma

Empoli-Inter

Verona-Bologna

Juventus-Napoli

Lazio-Torino

Milan-Lecce

Monza-Fiorentina

Salernitana-Sassuolo

Sampdoria-Spezia

Udinese-Cremonese

32° giornata (30 aprile 2023)

Bologna-Juventus

Cremonese-Verona

Fiorentina-Sampdoria

Inter-Lazio

Lecce-Udinese

Napoli-Salernitana

Roma-Milan

Sassuolo-Empoli

Spezia-Monza

Torino-Atalanta

33° giornata (3 maggio 2022)

Atalanta-Spezia

Empoli-Bologna

Verona-Inter

Juventus-Lecce

Lazio-Sassuolo

Milan-Cremonese

Monza-Roma

Salernitana-Fiorentina

Sampdoria-Torino

Udinese-Napoli

34° giornata (7 maggio 2023)

Atalanta-Juventus

Cremonese-Spezia

Empoli-Salernitana

Lecce-Verona

Milan-Lazio

Napoli-Fiorentina

Roma-Inter

Sassuolo-Bologna

Torino-Monza

Udinese-Sampdoria

35° giornata (14 maggio 2023)

Bologna-Roma

Fiorentina-Udinese

Verona-Torino

Inter-Sassuolo

Juventus-Cremonese

Lazio-Lecce

Monza-Napoli

Salernitana-Atalanta

Sampdoria-Empoli

Spezia-Milan

36° giornata (21 maggio 2023)

Atalanta-Verona

Cremonese-Bologna

Empoli-Juventus

Lecce-Spezia

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Salernitana

Sassuolo-Monza

Torino-Fiorentina

Udinese-Lazio

37° giornata (28 maggio 2023)

Bologna-Napoli

Fiorentina-Roma

Verona-Empoli

Inter-Atalanta

Juventus-Milan

Lazio-Cremonese

Monza-Lecce

Salernitana-Udinese

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Torino

38° giornata (4 giugno 2023)

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus