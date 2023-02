Calendario Formula 1 2023: Date e orari Diretta TV dei Gran Premi di F1 su Sky e TV8

Calendario di Formula 1 2023, tutte le Date e Orari dei 23 Gran Premi: il Mondiale di F1 2023 prenderà il via il 5 marzo in Bahrain e si concluderà dopo 9 mesi il 26 novembre ad Abu Dhabi.

Come nelle ultime stagioni ad aprire il nuovo Mondiale di Formula 1 2023 non sarà più il Gp d’Australia ma il Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir il 5 marzo.

Il mondiale di Formula 1 2023 parte in anticipo rispetto agli anni passati con l’attesissimo Gran Premio del Bahrain in programma il week end del 5 marzo sul circuito di Sakhir con la Gara che sarà domenica alle ore 16:00 italiane.

Il Mondiale di F1 2023 sarà ancora più lungo di quello della passata stagione e ha in programma ben 23 Gran Premi.

Saranno ben 6 i weekend nei quali ci saranno anche le Gare Sprint il sabato nel Mondiale di F1 2023: Baku, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps, Losail, Austin e Interlagos.

Gli appassionati di Formula 1 avranno modo di divertirsi e di godersi un ben numero di Gran Premi nell’arco di quasi 9 mesi dal 5 marzo al 26 novembre.

Manca pochissimi all’inizio del Mondiale di Formula 1 2023 e gli appassionati italiani sperano che la Rossa di Maranello potrà finalmente tornare a prendersi il titolo mondiale che manca dal 2007 quando a vincere fu Kimi Raikkonen con la sua Ferrari.

Charles Leclerc l’anno scorso partì fortissimo nei primi Gran Premi per poi crollare a inizio estate e cedere il passo a Max Verstappen che con la sua Red Bull ha dominato in modo incontrastato e vinto il titolo con 4 Gran Premi di anticipo.

La Mercedes si affida ancora a Lewis Hamilton che nel 2022 per la prima volta in carriera è rimasto senza vincere un Gran Premio.

Confermati i piloti della passata stagione nelle scuderie principali con la coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz in Ferrari, Lewis Hamilton-George Russell in Mercedes, Max Verstappen-Sergio Perez in Red Bull.

Come vedere il Mondiale di Formula 1 2023 in Diretta Tv e Streaming:

Non cambia l’asta per i diritti televisivi. Sky Sport F1 è sempre in prima fila e trasmetterà in diretta Tv e Streaming tutti i Gran Premi, con TV8 che trasmetterà le differite e qualche Gran Premio in diretta tra cui Imola e Monza.

Ancora non sono stati definiti i Gran Premi che saranno trasmessi in diretta in chiaro sul digitale terrestre su TV8 ma quasi sicuramente ci saranno i due Gran Premi D’Italia (Imola e Monza).

Sarà possibile guardare i Gran Premi di Formula 1 in diretta Tv e Streaming utilizzando le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Calendario di Formula 1 2023:

Confermati i Gran Premi entrati in calendario nel 2021 con il GP d’Olanda sul circuito di Zandvoort ed il Gp d’Arabia Saudita sul tracciato di Jeddah.

Esce di scena il Gran Premio di Francia ma entra il Gran Premio di Las Vegas che si correrà nella “capitale del divertimento” il week end del 18 novembre e si snoderà lungo la Strip, zona famosa per i casinò e Hotel di lusso.

Il primo appuntamento che aprirà il Mondiale di Formula 1 2023 è in Bahrain, il 5 marzo alle ore 16:00 e sarà trasmesso in diretta in esclusiva su SKY.

Dopo il Gran Premio del Bahrain si corre subito 2 settimane dopo il week end dal 17 al 19 marzo il Gran Premio di Arabia Saudita a Jeddah alle ore 18:00 italiane trasmesso in esclusiva su Sky.

Due settimane dopo il week end del 2 Aprile si vola oltre oceano per il Gran Premio d’Australia sul circuito di Melbourne che si corre alle ore 7 italiane che verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky.

Quattro settimane dopo il 30 Aprile si corre il Gp dell’Azerbaijan. Questo circuito è in calendario dal 2017. Baku, la sua capitale è la sede del Gp. Il ministro dello Sport avrebbe voluto ospitare un Gp già nel 2015, ma solo nel 2016 è stato inserito nel calendario ufficiale. In quell’anno, però, prese la denominazione di Gran premio d’Europa, solo successivamente nel 2017 si chiamò Gp dell’Azerbaijan.

Il circuito è stato ricavato nelle strade della capitale. In questo modo può offrire gli scenari migliori di Baku. È un circuito molto veloce, in cui si possono raggiungere picchi elevati di rapidità. Basti pensare al rettlineo dei box, lungo 2 km, il doppio rispetto a quello di Monza (solo 1.100 m). Accompagna zone a largo raggio, a quelle un po’ più strette, come ad esempio le curve 8,9,10, dove la sede stradale è larga poco più di 7 metri.

Circuito di Baku. Immagine tratta da Wimedia commons

Una settimana dopo il 7 Maggio si corre in Florida il Gran Premio di Miami su un circuito di 5,41 km intorno all’Hard Rock Stadium dove gioca la celebre squadra di football americano dei Miami Dolphins.

Il primo appuntamento europeo per il Mondiale di Formula 1 2023 è in Italia con il Gran Premio di Emilia Romagna sul circuito di Imola che si corre il 21 Maggio. Il GP di Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta TV anche in chiaro su TV8 oltre che su Sky.

Una parte del tracciato Dino ed Enzo Ferrari. Fonte: Wimedia Commons

L’autodromo è intitolato ad Enzo e Dino Ferrari, due protagonisti della formula 1 nel secolo scorso.

È uno dei pochi tracciati in cui si corre in senso antiorario. Il record assoluto del circuito è stato stabilito da Valtteri Bottas, nel 2020, con un 1’13″609, durante le qualifiche.

Il 28 maggio, come di consueto, primo appuntamento su un circuito cittadino.

Andremo a far visita all’immancabile percorso del Principato di Monaco con il Gran Premio di Montecarlo.

Il 4 Giugno è la volta del Gran Premio di Spagna, sul classico circuito del Montmelò, situato a venti chilometri da Barcellona.

Nella domenica che precede l’inizio d’estate il circus della Formula 1 approderà in Canada. Il 18 giugno si correrà a Montreal, sede in calendario dal 1967. Solo per tre volte non si è disputato da quando è stato istituito, l’ultima delle quali è stata nel 2009 (2020 a parte).

Il circuito di Montreal dove si corre il GP del Canada è intitolato a Gilles Villeneuve, compianto campione del passato, morto nel 1982. La sua caratteristica è quella di essere un tracciato di continui stop and go, brusche frenate e forti accellerazioni.

All’inizio di luglio si torna in Europa, più precisamente al Red Bull Ring dove il 2 luglio si corre il Gran Premio d’Austria nella cittadina di Spielberg.

Una settimana dopo si vola a Silverstone dove ci sarà il GP di Gran Bretagna il 9 di luglio.

Il 23 di Luglio sarà la volta del Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Budapest.

Prima della pausa estiva, il 30 di Luglio si correrà il Gran Premio del Belgio sul circuito di SPA Francorchamps.

Dopo la pausa estiva, lunga 4 settimane, la seconda parte del mondiale di Formula 1 2023 riprenderà l’ultimo week end di agosto il 27 con l’appuntamento sullo storico circuito di Zandvoort per il Gran Premio d’ Olanda.

Poi il 3 settembre si ritorna a Monza per l’appuntamento molto atteso dai fan italiani il Gran Premio d’Italia che sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 oltre che su Sky.

Il 17 Settembre sul circuito di Marina Bay si correrà il Gran Premio di Singapore, primo dei due nel continente asiatico. L’altro sarà il 24 Settembre il Gran Premio del Giappone a Suzuka.

L’8 ottobre è in programma il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail.

Poi si vola nel Continente Americano per 4 Gran Premi consecutivi:

il 22 ottobre il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, il 29 ottobre il Gran Premio del Messico, il 5 novembre il Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos a San Paolo.

Vegas during the ☀️ vs 🌑. Are you a day or night racer? #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/hkzT1BmEK8 — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) February 1, 2023

Il 18 novembre ci sarà l’attesissima novità del Gran Premio di Las Vegas che si corre sul circuito cittadino della regina dei casinò e del divertimento.

Il tracciato di 6,12 km si snoda lungo la Strip famosa per i casinò, hotel di lusso e luci.

Si toccheranno velocità massime di oltre 342 km/h e si ritorna a correre a Las Vegas oltre 40 anni dopo.

L’ultimo Gran Premio di Las Vegas è stato infatti nel 1982 e a vincere fu l’italiano Michele Alboreto su Tyrrell-Ford Cosworth.

Infine, il 26 Novembre ci sarà la classica gara di chiusura con il Gran Premio di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.

Calendario Formula 1 2023 e Orari Diretta TV Gran Premi:

3-5 marzo Gran Premio del Bahrain a Sakhir – Diretta TV Sky ore 16:00

a Sakhir – Diretta TV Sky ore 16:00 17-19 marzo Gran Premio di Arabia Saudita a Jeddah – Diretta TV Sky ore 18:00

a Jeddah – Diretta TV Sky ore 18:00 31 Marzo-2 Aprile Gran Premio di Australia a Melbourne – Diretta TV Sky ore 07:00

a Melbourne – Diretta TV Sky ore 07:00 28-30 Aprile Gran Premio di Azerbaijan a Baku – Diretta TV Sky ore 12:00 *

a Baku – Diretta TV Sky ore 12:00 5-7 Maggio Gran Premio di Miami a Miami – Diretta TV Sky ore 21:30

a Miami – Diretta TV Sky ore 21:30 19-21 Maggio Gran Premio di Emilia Romagna a Imola – Diretta TV Sky ore 15:00

a Imola – Diretta TV Sky ore 15:00 26-28 maggio Gran Premio di Monaco a Montecarlo – Diretta TV Sky ore 15:00

a Montecarlo – Diretta TV Sky ore 15:00 2-4 Giugno Gran Premio di Spagna a Barcellona – Diretta TV Sky ore 15:00

a Barcellona – Diretta TV Sky ore 15:00 16-18 Giugno Gran Premio del Canada a Montreal – Diretta TV Sky ore 20:00

a Montreal – Diretta TV Sky ore 20:00 30 Giugno-2 Luglio Gran Premio d’Austria a Spielberg – Diretta TV Sky ore 15:00 *

a Spielberg – Diretta TV Sky ore 15:00 7-9 Luglio GP Gran Bretagna a Silverstone – Diretta TV Sky ore 16:00

a Silverstone – Diretta TV Sky ore 16:00 21-23 Luglio Gran Premio d’Ungheria Budapest – Diretta TV Sky ore 15:00

Budapest – Diretta TV Sky ore 15:00 28-30 Luglio Gran Premio del Belgio Spa-Francorchamps – Diretta TV Sky ore 15:00 *

Spa-Francorchamps – Diretta TV Sky ore 15:00 25-27 Agosto Gran Premio d’Olanda Zandvoort – Diretta TV Sky ore 15:00

Zandvoort – Diretta TV Sky ore 15:00 1-3 settembre Gran Premio d’Italia Monza – Diretta TV Sky ore 15:00

Monza – Diretta TV Sky ore 15:00 15-17 Settembre Gran Premio di Singapore – Marina Bay Diretta TV Sky ore 14:00

– Marina Bay Diretta TV Sky ore 14:00 22-24 Settembre Gran Premio del Giappone Suzuka – Diretta TV Sky ore 07:00

Suzuka – Diretta TV Sky ore 07:00 6-8 ottobre Gran Premio del Qatar Losail – Diretta TV Sky ore 16:00 *

Losail – Diretta TV Sky ore 16:00 20-22 ottobre Gran Premio degli USA Austin – Diretta TV Sky ore 21:00 *

Austin – Diretta TV Sky ore 21:00 27-29 ottobre Gran Premio del Messico Città del Messico – Diretta TV Sky ore 21:00

Città del Messico – Diretta TV Sky ore 21:00 3-5 novembre Gran Premio del Brasile San Paolo – Diretta TV Sky ore 18:00 *

San Paolo – Diretta TV Sky ore 18:00 16-18 novembre Gran Premio di Las Vegas – Diretta TV Sky ore 07:00

– Diretta TV Sky ore 07:00 24-26 novembre Gran Premio di Abu Dhabi Yas Marina – Diretta TV Sky ore 14:00

* Week End con Gara Sprint che prevedono: FP1 e Qualifiche il venerdì, FP2 e gara Sprint il sabato e Gran Premio la domenica.