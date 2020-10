Champions League 2020-2021, calendario diretta tv in chiaro: solo Juventus e Inter su Mediaset

Una notizia che desta molto rammarico per i tifosi della Lazio e dell’Atalanta. Mediaset ha stilato il calendario delle partite in programma per questa stagione di Champions League. Solo Inter e Juventus potranno avvalersi delle diretta in chiaro.

Logo Champions League

Infatti per i tifosi della dea e dei biancocelesti c’è l’opzione Sky a pagamento. Una beffa per questa parte d’Italia estromessa dal grande circuito televisivo. Sappiamo come Inter e Juventus, per numero di tifosi e di seguito, siano molto più appetibili dai grandi broadcaster nazionali.

Saranno tre le partite per la formazione di Antonio Conte ad essere trasmesse in chiaro su Mediaset, così come per la Juventus di Pirlo. I nerazzurri saranno di scena per le due gare contro il Monchengladbach e nella trasferta al Bernabeu di Madrid.

Mentre per quanto riguarda la formazione di Pirlo, il calendario prevede l’andata e il ritorno contro il Barcellona, così come la sfida al Ferencvaros all’Allianz Stadium.

La Champions League 2020-21 avrà inizio la prossima settimana. Martedì 20 e Mercoledì 21 ci saranno i primi turni della competizione più importante a livello europeo. La Vecchia Signora sarà la prima a scendere in campo in Ucraina sul terreno della Dinamo Kiev a partire dalle 18.55. Quindi alle 21 sarà di scena la Lazio all‘Olimpico contro il Borussia Dortmund.

Nella giornata seguente, l’Atalanta sarà di scena in Danimarca contro il Midtjylland, mentre alla stessa ora l’Inter ospiterà a S.Siro il Monchengladbach.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS