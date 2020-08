Calciomercato: Van de Beek al Manchester United

Ecco che un altro giocatore del magico Ajax, semifinalista di Champions lo scorso anno, trova casa altrove.

Questa volta si tratta di Donny Van de Beek, centrocampista olandese di 23 anni appena. Pare che la trattativa con il Manchester United sia molto ben avviata e pronta a concludersi positivamente entro pochi giorni, grazie anche alla pressione dell’allenatore degli inglesi Solskjaer, il quale ha fortemente voluto il talentino olandese che tanto bene ha figurato in ambito internazionale e non. I Red Devils sembrano pronti ad investire un patrimonio di circa 40 milioni di sterline, pari a 45 milioni di euro, beffando quindi tutte le varie inseguitrici e rivali sul mercato.

fonte: profilo twitter Ajax

Al talento oranje verrà presentato un contratto di cinque anni a cifre piuttosto alte (al momento non del tutto note). La squadra di Solskjaer punta ad averlo subito a disposizione per l’inizio del campionato inglese, prefissato per il 19 Settembre.

Tra le pretendenti vi erano, fra le altre, Real Madrid, Juve, Inter e Barcellona. Proprio i catalani sembrano aver duramente incassato il colpo, visto che Van de Beek stesso era corteggiato dal neo allenatore del Barcellona (ed ex allenatore dell’Olanda) Ronald Koeman che lo aveva posto come suo primo obiettivo. La società spagnola non ha prontamente concluso l’affare, come invece ha fatto lo United.

L’arrivo di Van de Beek, per i Red Devils, rappresenta il primo acquisto di questo particolare calciomercato. Si è sentito il bisogno di rispondere ad una rivale diretta in Premier come il Chelsea, che sta facendo faville sul fronte calciomercato con gli arrivi di Thiago Silva, Havertz, Werner e tanti altri.

fonte:profilo twitter Ajax

Quell’Ajax capace di arrivare in semifinale di Champions (battendo, tra le alte, anche la Juve) piano piano, a suon di milioni si sta sgretolando. Il nome di Van de Beek si aggiunge a quelli di De jong, De Ligt, Ziyech ecc… che hanno sfiorato il miracolo sportivo con i lancieri. L’Ajax stesso non è nuovo a queste dinamiche e sarà sicuramente pronto, come ha sempre fatto e dimostrato, a rifondarsi ancora una volta e ripartire.

