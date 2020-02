Calciomercato: tutti i giocatori svincolati dopo Gennaio 2020

La sessione invernale di calciomercato è terminata da poche ore e tra trattative che si sono concluse all’ultimo minuto ed altre saltate invece in maniera alquanto rocambolesca c’è chi, purtroppo, è rimasto senza squadra. Vediamo quindi insieme tutti i giocatori rimasti senza squadra dopo questa finestra di mercato.

La sessione invernale di calciomercato è finalmente terminata e se da un lato ci sono trattative eclatanti che hanno visto Zlatan Ibrahimovic fare ritorno al Milan e Christian Eriksen accasarsi all’Inter, dall’altro ci sono invece calciatori che non sono riusciti a trovare squadra prima della chiusura delle porte dell’Hotel Sheraton.

Tra i giocatori più illustri rimasti senza squadra figura innanzitutto Alessandro Matri. Dopo 6 mesi pressoché anonimi al Brescia, l’ex Juventus e Milan potrebbe finire al Parma che, con Gervinho ormai in rotta di collisione con la società e con Inglese che rimarrà ai box fino ad aprile, ha bisogno di un attaccante che faccia a cambio, di tanto in tanto, con Cornelius. Le possibilità che la trattativa vada a buon fine sono più che buone, staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.

Calciomercato: gli svincolati più illustri

Altro ex Milan rimasto senza squadra è Ignazio Abate. Il terzino 33enne infatti, dopo l’addio ai rossoneri, è ancora alla ricerca di un club che gli dia una possibilità di calcare i terreni di gioco della nostra Serie A. A lui si era interessato il Lecce di Fabio Liverani che però, alla fine, ha optato per l’ex Bayer Leverkusen, Giulio Donati.

Nella lista degli svincolati troviamo infine anche Giuseppe Rossi. Talento da vendere, ma fisico di cristallo, l’ex, tra le altre, di Fiorentina e Parma, aspetta ancora una volta l’ennesima chiamata di una squadra disposta a credere in lui. Il Villareal l’aveva tenuto sotto osservazione per un po’, ma alla fine gli spagnoli hanno deciso di chiudergli le porte in faccia. Che ne sarà del ragazzo cresciuto a Clifton?

