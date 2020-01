Calciomercato Inter, è fatta: preso Eriksen!

Christian Eriksen sarà un calciatore dell’Inter. L’accordo definitivo tra i due club è su base di 18 milioni più 2 di bonus. Il danese sarà nel weekend a Milano, lunedì le visite mediche.

Ormai non ci sono più dubbi: Christian Eriksen sarà un nuovo calciatore dell’Inter. L’ultimo tassello prima della chiusura della trattativa è stato superato pochissime ore fa con il definitivo scambio di documenti tra le due società. Il danese si trasferirà in nerazzurro su una base d’accordo tra club pari a 18 milioni più due di bonus. Per il calciatore contratto da 10 milioni all’anno fino al 2024.

Una grande trattativa questa qui impostata da Beppe Marotta, bravo a concludere questo tipo di acquisto anticipando la possibile asta a rialzo (fatta di ricche commissioni) che si sarebbe potuta scatenare a giugno, momento in cui il calciatore sarebbe andato in scadenza.

Per Eriksen, intanto, è previsto l’arrivo in Italia già da questo weekend e stando alle ultime indiscrezioni pare siano già state programmate, all’Humanitas, le visite mediche per lunedì. Il calciatore si metterebbe così a completa disposizione di Conte già a partire da martedì, in una settimana speciale che porterà i nerazzurri a giocarsi oltre che i quarti di Coppa Italia anche il derby di ritorno contro il Milan.

Un possibile debutto nella stracittadina riesumerebbe ricordi molto dolci ai tifosi nerazzurri, i quali non avranno di certo dimenticato l’esordio in nerazzurro di Wesley Sneijder: in campo a 3 giorni dal suo acquisto, con un solo allenamento sulle gambe, in un derby che poi l’Inter vincerà per 4-0 con l’olandese che figurerà tra i migliori in campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA