Calciomercato: tutti i calciatori svincolati a febbraio 2024

Calciomercato: il mercato non è ancora terminato, sono infatti tantissimi i calciatori svincolati ancora da poter tesserare per i club europei.

Calciomercato: tutti i calciatori svincolati 2024

Nonostante il gong della sessione di calciomercato invernale sia già arrivato lo scorso 1 febbraio, la possibilità di continuare a rinforzare la propria rosa per i vari club non è ancora terminata. Questi ultimi, infatti, potranno attingere dalla grande mole di nomi di calciatori ancora alla ricerca di un contratto, senza sborsare ingerenti somme per il loro trasferimento, ma concentrandosi su garantire loro soltanto il pagamento dello stipendio.

Non sono pochi i nomi di calciatori di spicco che non sono riusciti fin qui ancora a trovare un club che abbia dato loro fiducia, a cominciare da David De Gea, il quale dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United lo scorso settembre è ancora alla ricerca di una nuova maglia. Brillano anche profili come quelli di Diego Costa, Josef Martinez e Jesse Lingard.

Non mancano all’appello nemmeno nomi italiani tra i quali spiccano anche giocatori che hanno militato in squadre di Serie A per molti anni, come Soriano, Benassi, Okaka e Zaza. Non è da escludere che su di loro si possano fiondare squadre che attualmente galleggiano nelle zone basse della classifica, nel tentativo di arricchire le proprie rose di profili d’esperienza.

Tutti i nomi migliori di calciatori attualmente svincolati:

David de Gea

Jesse Lingard

Xeka

Kellyn Acosta

Josef Martínez

Jamiro Monteiro

Anwar El Ghazi

José Campaña

Renyer

Konstantinos Manolas

Santi Mina

Diego Rubio

Carlos Vela

Rochinha

Roberto Soriano