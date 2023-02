Calciomercato: tutti i calciatori svincolati a febbraio 2023

Calciomercato: tutti i calciatori ancora svincolati nel mese di febbraio 2023

Il calciomercato è ufficialmente giunto al termine il 31 gennaio, ma per le società ci sarebbe ancora la possibilità di attingere dal mercato degli svincolati. Molti sono, infatti, i nomi papabili che hanno già avuto interessamenti forti da parte di alcune società, tra tutti quello dell’ex campione del Real Madrid, Isco. Il trentenne spagnolo dopo l’esperienza al Siviglia è rimasto senza contratto scatenando di fatto le fantasia calcistiche di numerosi club. Il giocatore nelle ultime ore sembra aver delineato il suo futuro, con voci che lo vedrebbero sempre più vicino al suo approdo in Germania all’Union Berlino.

Nomi interessanti anche per il reparto difensivo con Mangala, ex Manchester City, per il quale sembra essersi mosso il Milan e Federico Fernandez, ex difensore del Napoli. Molte in effetti sono anche le ex conoscenze del nostro campionato come Vrsaljko, Taider, Dani Alves e Maksimovic, anch’essi momentaneamente senza contratto.

Pochi invece i profili disponibili per il comparto offensivo, tra i più papabili quelli dell’ex punta centrale dello Zenit San Pietroburgo, Artem Zyuba, e l’ex attaccante dell’Orlando City, Alexander Pato. Il papero, dopo il gigantesco exploit al Milan, non è più riuscito a trovare la giusta dimensione, chissà se un probabile riapprodo in Serie A non possa rilanciare il campione brasiliano.

Ecco l’elenco completo di tutti i calciatori ancora svincolati a febbraio 2023

Alexander Pato

Vrsalijko

Taider

Dani Alves

Maksimovic

Mangala

Marlos

Max Kruse

Bradaric

Feddal

Locadia

Labyad

Jesè

Pozuelo

Santiago Arias

Danny Rose

Allan Cruz

Lucas Lima

Ola Kamara

Tom Carroll