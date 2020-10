Calciomercato: tutti i calciatori a scadenza di contratto a giugno 2021

Dopo la fine del calciomercato estivo le squadre iniziano già a pensare a quelli che, in estate 2021, si svincoleranno dai propri club.

Il valore di mercato di tutti questi calciatori supera quasi il miliardo e mezzo di euro. Tra i tanti “italiani” i più illustri sono: Donnarumma, Milik, De Roon, Calhanoglu, Maksimovic.

Ricordiamo che, tutti i calciatori svincolati, possono già accordarsi a Gennaio con un club. Queste situazioni sono tutte diverse tra loro, Gigio percepisce già tanti soldi: 6 milioni a stagione. Il suo procuratore Mino Raiola ne chiede quasi 9, c’è distanza con la dirigenza rossonera, che invece si fermerebbe a 7.5.

La trattativa non è impossibile, le parti possono accordarsi per altri 5 anni per 8 milioni a stagione, anche perchè per sostituire Gigio bisognerebbe spendere tanti soldi.

Per quanto riguarda Milik invece, De Laurentis gli aveva più volte proposto un rinnovo che il polacco ha prontamente rifiutato. Ora si trova in una situazione molto scomoda, l’anno dell’Europeo dovrà stare almeno 5 mesi fermo in tribuna.

Il presidente era stato chiaro o cessione o tribuna, il polacco cercherà di trovare una squadra a Gennaio. Aspettare la scadenza del contratto significherebbe perdere un evento importatante come l’Europeo.

Per De Roon, Calhanoglu e Maksimovic invece la situazione è molto chiara: sono tutti molto vicini al rinnovo con le loro squadre, con addattamento dell’ingaggio.

In Europa:

Negli altri 4 top cmpionati europei la situazione è complicata per tutti. Tanti top club sono in procinto di perdere tanti campioni: Messi, Pogba, Augero, Depay. Ci sono anche calciatori giovanissimi di grandi speranze che saranno lasciati a scadenza come Puig.

Il campione di Guardiola rinnoverà il suo contratto a breve. Invece Messi, Pogba e Depay, tutti calciatori che hanno espresso la propria volontà ad andarsene andranno a scadenza. Sarà un’occasione pere tanti club poter avere questi calciatori a 0.

Chissà che l’Inter non possa provarci, stavolta seriamente, per l’asso argentino.

