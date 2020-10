Calciomercato: Traorè e A. Telles-Manchester United, Choupo-Moting e Sarr-Bayern Monaco e via Cuisance, PSG-Danilo Pereira, Thomas Partey-Arsenal

Si è chiuso il calciomercato anche a livello internazionale. Tante big si sono mosse in questi ultimi scampoli di trattative per mettere a segno i colpi necessari ad affrontare questa stagione al meglio. Tra i tanti movimenti spicca l’arrivo di Sarr e Choupo-Moting al Bayern Monaco, così come il “colpo di coda” del PSG che ha acquistato in prestito il promettente Danilo Pereira.

Calciomercato: Telles e Traorè al Manchester United. Thomas-Arsenal: non c’è l’ufficialità

In Inghilterra il grande protagonista di queste ultime ore di calciomercato è stato il Manchester United che ha ufficializzato il doppio colpo Alex Tello-Amad Traoré. Quest’ultimo rappresenta un vero e proprio affare per l’Atalanta, che l’ha girato allo United per 40 milioni (25+15 di bonus). L’esterno brasiliano, ex, tra le altre, dell’Inter è passato al Manchester United per 22 milioni di euro complessivi, lasciando il Porto dopo quattro anni. Non arriva invece l’ufficialità dell’affare Thomas-Arsenal, con i londinesi che avevano informato La Liga di essere pronti a pagare la clausola da 50 milioni presente sul suo contratto, ma che poi non hanno affondato il colpo.

Doppio colpo Bayern Monaco

Affari importanti anche per il Bayern Monaco, che in quest’ultimo giorno di calciomercato ha annunciato un doppio colpo: la squadra tesdesca ha annunciato gli arrivi di Choupo-Moting dal PSG e di Bouna Sarr dal Marsiglia. Quest’ultimo ha permesso alla squadra di Villas Boas di assicurarsi le prestazioni del giovane Michel Cuisance, che torna in patria dopo quattro anni in Bundsliga con le maglie del Gladbach e, appunto, del Bayern Monaco. Per Choupo-Moting e Sarr il Bayern rappresenta una grande opportunità, anche se entrambi sono consapevoli che andranno a svolgere un ruolo da comprimari.

Calciomercato: Danilo Pereira in prestito al PSG

Grande colpo anche per il PSG, che oggi ha annuniato l’arrivo in mediana del giovane Danilo Pereira. Tra i giocatori più interessanti del panorama internazionale, su Pereira si erano concentrate le attenzioni di alcuni importanti club italiani, tra cui Milan e Napoli. Al PSG svolgerà molto probabilmente un ruolo di vice Verratti, pur avendo attitudini più difensive. Arriva in Francia con la formula del prestito con diritto di riscatto e si è presentato con le seguenti parole:

“E’ una nuova sfida per me. Far parte del PSG sarà una bella e grande sfida, all’altezza delle mie ambizioni. Raggiungere uno dei club più grandi d’Europa e del mondo e un gran risultato per la mia carriera e spero di portare molto al PSG così come ai suoi tifosi”.

