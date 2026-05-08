Calciomercato Tottenham, De Zerbi vuole Van Hecke: sfida a Liverpool e Chelsea

Il Tottenham prepara una profonda rivoluzione difensiva in vista della prossima stagione e il nome in cima alla lista degli Spurs sarebbe quello di Jan Paul van Hecke, centrale del Brighton già allenato da Roberto De Zerbi.

Il difensore olandese è considerato uno dei profili più interessanti della Premier League e avrebbe attirato anche l’attenzione di Liverpool e Chelsea, pronte a inserirsi nella corsa al giocatore.

Secondo le indiscrezioni, il Brighton valuta il suo cartellino intorno ai 50 milioni di sterline.

La situazione del Tottenham resta delicata, perché il club londinese sta ancora lottando per evitare una stagione disastrosa. Roberto De Zerbi, arrivato sulla panchina degli Spurs in una fase complicata, ha già iniziato a incidere sulla mentalità del gruppo e la priorità per il futuro sembra chiara: costruire una squadra più solida, più aggressiva e più adatta ai suoi principi di gioco.

Tottenham su Van Hecke: De Zerbi spinge per la reunion

Il Tottenham avrebbe intensificato i contatti per Jan Paul van Hecke, considerato un possibile pilastro della nuova difesa. Il legame con Roberto De Zerbi può diventare un fattore decisivo, perché il tecnico italiano conosce molto bene il giocatore dopo l’esperienza comune al Brighton.

Proprio sotto la sua guida, il centrale olandese ha completato una crescita importante, passando da semplice alternativa a difensore affidabile, moderno e sempre più centrale nel progetto dei Seagulls.

De Zerbi ha sempre apprezzato le qualità di Van Hecke, sia dal punto di vista tecnico sia caratteriale.

Già ai tempi del Brighton, l’allenatore aveva sottolineato la sua crescita “incredibile”, evidenziando maturità, personalità e un livello superiore rispetto a quanto molti osservatori percepivano dall’esterno. Parole che oggi pesano ancora di più, perché spiegano perché il tecnico vorrebbe ritrovarlo anche al Tottenham Hotspur Stadium.

Per gli Spurs, prendere un giocatore già abituato alle richieste di De Zerbi avrebbe un valore enorme. Il tecnico italiano chiede ai difensori coraggio in costruzione, capacità di difendere in avanti, letture rapide e qualità nella prima uscita del pallone.

Van Hecke risponde bene a questo identikit, perché è un centrale fisico, aggressivo nei duelli, ma anche sufficientemente pulito nella gestione del possesso.

La sua eventuale scelta non sarebbe quindi casuale. Il Tottenham non cerca soltanto un difensore forte, ma un giocatore già formato per un certo tipo di calcio. In una fase di ricostruzione, questo può ridurre i tempi di adattamento e permettere a De Zerbi di inserire subito un elemento affidabile all’interno della nuova linea arretrata.

Romero e Van de Ven in bilico: gli Spurs preparano una nuova difesa

L’interesse per Jan Paul van Hecke si collega direttamente all’incertezza sul futuro di Cristian Romero e Micky van de Ven. Entrambi sono considerati giocatori di grande valore, ma secondo le indiscrezioni il Tottenham si starebbe preparando a possibili cambiamenti importanti nel reparto difensivo.

La necessità di intervenire sul mercato non dipenderebbe soltanto dalla classifica finale, ma da una valutazione più ampia sulla tenuta della rosa e sulle prospettive estive.

La difesa degli Spurs ha mostrato troppe fragilità durante la stagione. Errori individuali, difficoltà nella gestione delle transizioni e mancanza di continuità hanno reso il reparto uno dei principali problemi della squadra. De Zerbi vuole una linea capace di reggere il campo aperto, accettare l’uno contro uno e accompagnare una fase di possesso più coraggiosa.

In questo senso, Van Hecke può rappresentare un innesto coerente. Non è soltanto un difensore da marcatura, ma un centrale abituato a giocare in un sistema che richiede responsabilità tecnica.

Al Brighton ha imparato a muovere palla sotto pressione, a trovare passaggi verticali e a difendere con tanti metri alle spalle, tutte caratteristiche fondamentali per il calcio dell’allenatore italiano.

Il prezzo resta alto, ma il profilo è perfettamente in linea con l’idea di ricostruzione. Il Tottenham potrebbe perdere riferimenti importanti e ha bisogno di evitare acquisti improvvisati. Puntare su un giocatore già conosciuto da De Zerbi sarebbe una scelta più razionale rispetto a un investimento su un centrale meno compatibile con il sistema.

Liverpool e Chelsea seguono Van Hecke: concorrenza alta per il Tottenham

La corsa a Jan Paul van Hecke non riguarda soltanto il Tottenham. Anche Liverpool e Chelsea avrebbero effettuato sondaggi nelle ultime settimane, segnale evidente di quanto il difensore del Brighton sia cresciuto nella considerazione dei grandi club inglesi.

Il Liverpool cerca rinforzi per il reparto arretrato, mentre il Chelsea continua a valutare centrali affidabili all’interno di una ricostruzione tecnica ancora aperta.

Il vantaggio del Tottenham potrebbe essere proprio la presenza di De Zerbi. Un allenatore che conosce il giocatore, lo ha valorizzato e lo considera funzionale al proprio calcio può incidere molto nella scelta finale. Per un difensore come Van Hecke, trasferirsi in un club dove ritroverebbe un tecnico già conosciuto potrebbe rappresentare una garanzia importante.

Il problema principale, però, resta la situazione sportiva degli Spurs. La lotta per la permanenza in Premier League pesa inevitabilmente sulle strategie di mercato.

Se il Tottenham dovesse salvarsi, avrebbe più forza per convincere il giocatore e il Brighton. In caso contrario, chiudere un’operazione di questo livello diventerebbe molto più complicato.

Il Brighton, dal canto suo, non ha alcuna necessità di svendere. Il club è abituato a valorizzare i propri giocatori e a cederli soltanto davanti a offerte importanti. La valutazione da circa 50 milioni di sterline conferma che l’eventuale trattativa richiederà un investimento pesante e una strategia chiara.

Perché Van Hecke è il profilo ideale per il calcio di De Zerbi

Jan Paul van Hecke è un difensore che unisce fisicità, intensità e letture moderne. Non è il classico centrale statico, ma un giocatore capace di partecipare attivamente alla costruzione della manovra.

Sa difendere con aggressività, accorciare in avanti, vicere duelli e accompagnare la squadra quando il baricentro si alza.

Nel calcio di Roberto De Zerbi, questi aspetti sono fondamentali. Il tecnico italiano vuole difensori coraggiosi, capaci di attirare la pressione e trovare linee di passaggio pulite. Il centrale non deve limitarsi a liberare l’area, ma deve diventare il primo costruttore del gioco.

Van Hecke ha già lavorato su questi principi e questo lo rende immediatamente spendibile in un contesto tattico simile.

La sua esperienza in Premier League è un altro elemento importante. Il Tottenham non avrebbe bisogno di attendere un lungo periodo di ambientamento al campionato inglese.

Il giocatore conosce ritmo, fisicità e intensità del torneo, un vantaggio non secondario per una squadra che deve ricostruire senza perdere altro tempo.

Il possibile acquisto avrebbe anche un valore simbolico. Sarebbe il segnale che De Zerbi vuole costruire il nuovo Tottenham intorno a giocatori di cui si fida e che conoscono già la sua idea di calcio.

Non un mercato basato solo sui nomi, ma su profili funzionali, compatibili e pronti a interpretare richieste molto precise.

Un investimento pesante per cambiare il volto del Tottenham

L’operazione Van Hecke potrebbe diventare uno dei primi grandi segnali del nuovo corso del Tottenham. Dopo una stagione difficile, gli Spurs hanno bisogno di ricostruire credibilità, equilibrio e solidità.

Un difensore da 50 milioni di sterline seguito anche da Liverpool e Chelsea rappresenterebbe un colpo importante, ma anche una presa di posizione chiara sul futuro tecnico del club.

Molto dipenderà dalla permanenza in Premier League e dalle eventuali uscite in difesa. Se Romero o Van de Ven dovessero davvero lasciare Londra, il Tottenham avrebbe bisogno di muoversi rapidamente per evitare di iniziare la prossima stagione con un reparto indebolito.

Van Hecke, in questo scenario, diventerebbe molto più di un semplice rinforzo: sarebbe uno dei mattoni principali della nuova squadra di De Zerbi.

Al momento, l’interesse è concreto, la concorrenza è forte e il prezzo è già elevato. Il Tottenham ha una carta importante da giocare, cioè il rapporto tra De Zerbi e il difensore, ma dovrà trasformare questa connessione in una proposta credibile.

La prossima estate dirà se gli Spurs riusciranno davvero ad anticipare Liverpool e Chelsea nella corsa a Jan Paul van Hecke.