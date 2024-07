Calciomercato Torino, Vanoli accontentato: in arrivo Coco

Dopo aver ceduto capitan Buongiorno al Napoli, il Torino finalmente si è mosso sul mercato. A metà luglio con il ritiro di Pinzolo alle porte, il club piemontese aspettava il momento giusto per entrare in azione.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla @sscnapoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno.



Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per… pic.twitter.com/lZLzuFDOxM — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2024

Con la cessione di Buongiorno, il mancato rinnovo di Rodriguez e Djidji, mister Vanoli in questo momento si trova senza due titolari, ma soprattutto due pilastri di una difesa che nella passata stagione si è ben comportata, risultando la quarta meno perforata. Partire per il ritiro estivo senza nemmeno un acquisto poteva apparire come il solito calciomercato attendista del Torino. Invece qualcosa si è mosso, come lo stesso direttore sportivo aveva dichiarato ai microfoni di CalcioNews24.

Come viene riportato da Toronews, il Torino ha preso Saul Coco, difensore del Las Palmas e della nazionale equatoguineana. Operazione di calciomercato di Vagnati come al solito a fari spenti, che dovrebbe chiudersi sulla base di 7,5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Al Torino un Coco in passato c’è già stato (Francesco Coco) senza lasciare grandi ricordi, anzi in quella stagione (1999-2000) con Mondonico in panchina la squadra granata finì in serie B. Il Coco della Guinea Equatoriale che arriva alla corte di Vanoli è un difensore simile per la struttura fisica a Buongiorno, con la differenza che è un destro. In attesa di altri colpi di calciomercato, Vagnati è stato di parola: primo tassello per una squadra competitiva.

