Calciomercato Torino, Cairo scatenato: Vlasic c’è, Soppy ci sarà, Malinovskyi forse

Toro scatenato. Il presidente Urbano Cairo sta costruendo un Torino sempre più competitivo. Se il ritorno di Vlasic è stato ufficializzato, continuano le trattative di calciomercato con ex e attuali giocatori dell’Atalanta.

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, nel ritiro estivo di Pinzolo, lo aveva detto senza tanti giri di parole: “Abbiamo perso cinque giocatori e ne abbiamo presi due: ne servono altri tre di buonissimo livello, anche perché ad oggi siamo inferiori”. Il direttore sportivo Vagnati dopo un lungo braccio di ferro con il West Ham è riuscito a convincere ad abbassare le pretese su Nikola Vlasic che non era stato riscattato alla cifra stabilita di 13 milioni di euro.

Una trattativa di calciomercato che si è sbloccata, grazie alle volontà del giocatore e dall’intervento in prima persona del presidente del Torino. Urbano Cairo dopo aver concluso l’operazione, ha postato su Instagram una foto di Vlasic e speso per lui parole al miele: “È tornato! Voleva solo il Toro, il Toro voleva solo lui non poteva che tornare al Toro”. Il croato è ritornato alla corte di Juric per 10 milioni, più 2 di bonus con un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione, da vero top player per le casse granate.

Se Vlasic è già pronto a debuttare lunedì 14 agosto in Coppa Italia contro il Feralpisalò, conti alla mano al Torino mancherebbero altri 2 profili di spessore. Certo, il calciomercato chiude le porte a fine mese e solitamente il presidente Cairo negli ultimi giorni, da quando segue il Giro d’Italia, scatta come un ciclista e ha il telefono bollente.

Il Torino vuole alzare l’asticella e Juric vuole volare sulle fasce. Dopo l’acquisto di Bellanova, secondo Sky Sport è in dirittura di arrivo lo scambio con l’Atalanta, tra Singo e Soppy. Il laterale nerazzurro, con tanto di conguaglio a favore dei piemontesi, intorno a 7 milioni di euro, andrebbe ad arricchire la batteria dei laterali granata.

Brandon Soppy, dopo essere stato acquistato dall’Udinese per 10 milioni di euro non ha entusiasmato, collezionando, tra Serie A e Coppa Italia, solo 16 presenze, fornendo 4 assist. Il Torino avrebbe proposto lo scambio con Singo con tanto di conguaglio a favore, valutando l’ivoriano 15 milioni di euro. Il granata ha già accettato il trasferimento all’Atalanta, mancherebbe quello del giovane nerazzurro che vuole capire quanto Juric punti su di lui.

Calciomercato Torino, pressing su Malinovskyi: niente Champions

Il Torino non molla la presa. I contatti con il Marsiglia per concludere il passaggio di Malinovskyi alla corte di Juric proseguono. Secondo la Stampa, il club di Urbano Cairo è in pole position nonostante la concorrenza del Besiktas.

Urbano Cairo dopo aver riportato Vlasic al Torino, vorrebbe sbancare e avrebbe individuato in Malinovskyi il grande colpo di calciomercato. Intanto l’ex giocatore dell’Atalanta non è stato convocato dal Marsiglia per la partita di Champions League contro il Panathinaikos, tra l’altro persa per 1-0. L’accordo con il giocatore c’è, mancherebbe solo da perfezionare il trasferimento con i marsigliesi.