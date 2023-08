Juric si è convinto: lo vuole per il suo Torino | L’attaccante arriva dalla Serie A

La sconfitta nell’ultimo test match fa capire a Juric che servono ancora rinforzi al Torino, soprattutto un attaccante.

Rimonta subita al termine di una prestazione non certamente da ricordare. Il Torino cade in terra francese, sconfitta 2-1 dal Reims. Senza Sanabria e Seck, Juric si affida a Pellegri davanti e al neo arrivato Tameze a centrocampo. Radonjic utilizzato sulla trequarti.

Primo tempo avaro di emozioni, il Torino è ancora in ritardo di condizione, inevitabile 0-0. I granati passano in vantaggio un po’ per caso, con un cross sbagliato di Schuurs. Karamoh, ben servito da Ilic, si divora il raddoppio.

Gol mangiato, gol subito una legge non scritta del calcio, ci pensa Flips a firmare l’1-1, raccogliendo un pallone vacante dal limite; a due minuti dal termine Diakhon s’inventa letteralmente il definitivo 2-1.

Indicazioni non esattamente positive per Juric a una settimana dall’esordio stagionale in Coppa Italia. Le squadre di Juric non eccellono mai per un solo terminale offensivo, ma non c’è dubbio che Sanabria centravanti sia la soluzione migliore, probabilmente l’unica affidabile, da qui la necessità di allungare la rosa nel reparto offensivo.

Bisogna capire innanzitutto se resterà Nikola Vlasic, uno dei migliori granata nell’ultima stagione di Serie A. Il croato è una pedina fondamentale dello scacchiere di Juric, ma anche un pezzo importante di calciomercato.

Vlasic, la situazione

Il West Ham ancora non ha ufficializzato il suo sì al ritorno di Nikola Vlasic al Torino. La trattativa, in piedi da tempo, non è ancora stata conclusa, anche se Juric preme per la chiusura. L’esterno è un giocatore importantissimo per un Torino, per questo si dovrà andare oltre i nove milioni di euro.

Gli Hammers, nonostante la cessione di Scamacca, finora non sono mai scesi sotto i tredici euro: la sensazione che la quadra si può trovare a dieci (circa), più due di bonus.

L’accelerata

Vlasic per quanto importante non può essere la soluzione definitiva, per questo il club di Cairo si sta guardando intorno per inserire un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo: secondo La Stampa, l’idea è quella di provare a trattare con il Bologna per Musa Barrow, con il fine di dare freschezza e imprevedibilità alla manovra, sfruttando la sua qualità e la sua velocità.

Attenzione però alla Turchia, visto che l’agente dell’attaccante gambiano, Sorrentino, avrebbe parlato più volte sia con il Fenerbahce sia con il Galatasaray. Il Torino sembra in vantaggio, ma bisogna accelerare, vista l’ultima amichevole.