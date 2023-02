Calciomercato Serie B Gennaio 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Quello della seconda serie può definirsi un mercato estremamente interessante in cui quasi ogni squadra ha avuto modo di rinforzarsi e/o alleggerire la rosa di giocatori non idonei al progetto o che non hanno garantito l’apporto sperato.

Il nome più inatteso è arrivato proprio nelle ultime ore di trattative ed è quello di Mauro Zarate! Il bizzoso attaccante argentino, classe 1988, è andato a rafforzare l’attacco del Cosenza, orfano di Larrivey passato al Sudtirol.

Il quasi trentacinquenne Zarate fu considerato uno dei migliori talenti argentini, in parte lo era davvero e le doti erano evidenti, ma il carattere e la scarsa continuità ne hanno bloccato l’ascesa. Ha anche giocato nell’Inter con risultati scadenti.

Altro nome di peso è Radja Nainggolan, che da Anversa si trasferisce a Ferrara per gli ultimi lampi di una carriera sotto le attese.

Le squadre più in salute, in primis il Frosinone sempre più capolista, hanno operato il giusto con pochi innesti mirati, mentre altre hanno cambiato volto, ad esempio il Venezia.

Nell’attesa di capire chi ha operato meglio, ecco il tabellone con tutti i trasferimenti.

ASCOLI – Bucchi

ACQUISTI – Proia (c, Vicenza, prestito), Forte (a, Benevento, definitivo), Sidibe (c, Atalanta, prestito), Marsura (a, Modena, definitivo)

CESSIONI – Salvi (d, Cittadella, definitivo), Iliev (a, svincolato), Fontana (c, svincolato), Baumann (p, svincolato), Bidaoui (a, Frosinone, definitivo), Fabbrini (c, Lucchese, definitivo)

BARI – Mignani

ACQUISTI – Sarri (p, Juve Stabia, definitivo), Esposito (a, Inter, prestito), Matino (d, Potenza, prestito), Benali (c, Brescia, definitivo), Morachioli (c, Renate, definitivo), Molina (c, Bari, definitivo)

CESSIONI – Simeri (a, Imolese, prestito), Paponi (a, Imolese, definitivo), D’Errico (c, Crotone, prestito), Cangiano (a, Bologna, fine prestito), Marras (a, Cosenza, prestito), Gigliotti (d, Crotone, definitivo), Polverino (p, Fidelis Andria, prestito), Salcedo (a, Inter, fine prestito), Terranova (d, Reggina, definitivo), Scavone (c, Brescia, definitivo)

BENEVENTO – Cannavaro

ACQUISTI – Pettinari (a, Ternana, prestito), Tosca (d, svincolato), Jureskin (d, Pisa, prestito)

CESSIONI – Forte (a, Ascoli, definitivo), Masciangelo (d, Palermo, prestito)

BRESCIA – Aglietti

ACQUISTI – Björkengren (c, Lecce, prestito), Rodriguez (a, Lecce, prestito), Listkowski (c, Lecce, prestito), Scavone (c, Bari, definitivo), Coeff (d, svincolato)

CESSIONI – Moreo (a, Pisa, definitivo), Garofalo (c, Trento, prestito)

CAGLIARI – Ranieri

ACQUISTI – Azzi (d, Modena, definitivo), Framke (d, Ruch Chorzow, definitivo), Prelec (a, WSG Tirol, definitivo)

CESSIONI – Pereiro (c, Nacional Montevideo, prestito), Carboni (d, Inter, fine prestito)

CITTADELLA – Gorini

ACQUISTI – Salvi (d, Ascoli, definitivo), Maistrello (a, Renate, definitivo), Crociata (c, Empoli, prestito), Ambrosino (a, Napoli, prestito), Giraudo (d, Reggina, prestito)

CESSIONI – Beretta (a, Foggia, definitivo), Tounkara (a, Avellino, prestito), Mazzocco (c, Avellino, definitivo)

COMO – Longo

ACQUISTI – E.Pierozzi (d, Fiorentina, prestito), Da Cunha (a, Nizza, definitivo), Gomis (p, Rennes, prestito), Canestrelli (d, Pisa, prestito)

CESSIONI – Delli Carri (d, Padova, prestito), Ambrosino (a, Napoli, fine prestito), Zanotti (p, svincolato)

COSENZA – Viali

ACQUISTI – Micai (p, Salernitana, definitivo), Cortinovis (c, Verona, prestito), Finotto (a, SPAL, definitivo), Marras (a, Bari, prestito), D’Orazio (d, Sudtirol, prestito), Salihamidzic (c, Bayern Monaco, prestito), Praszelik (c, Verona, prestito), Delic (a, HNK Sibenik, prestito), Agostinelli (c, Fiorentina, prestito)

CESSIONI – Vallocchia (c, Reggiana, definitivo), Panico (d, FeralpiSalò, prestito), Camigliano (d, Ancona, definitivo), Butic (a, Pordenone, fine prestito), Kongolo (c, svincolato), Brignola (a, Benevento, fine prestito), Matoševič (p, Triestina, prestito), Larrivey (a, svincolato, Sidibe (c, Atalanta, fine prestito), Gozzi (d, Genoa, fine prestito), Merola (c, Empoli, fimne prestito)

FROSINONE – Grosso

ACQUISTI – Baez (a, Cremonese, definitivo), Bidaoui (a, Ascoli, definitivo), Gelli (c, Albinoleffe, definitivo)

CESSIONI – Ciervo (a, Sassuolo, fine prestito), Traoré (c Goztepe, definitivo)

GENOA – Gilardino

ACQUISTI – Criscito (d, svincolato), Matturro (d, Defensor Sporting Club, definitivo), Dragus (a, Standard Liegi, prestito), Salcedo (a, Inter, prestito), Haps (d, Venezia, prestito)

CESSIONI – Yeboah (a, Augsburg, prestito), Galdames (c, Cremonese, prestito)

MODENA – Tesser

ACQUISTI – Lopes (a, svincolato), Strizzolo (a, Cremonese, prestito), Bozhanaj (c, Carrarese, definitivo), Kadijevic (p, Club Comunicaciones, prestito), Ionita (c, Pisa, prestito), Ferrarini (d, Fiorentina, prestito)

CESSIONI – Azzi (d, Modena, definitivo), Bozhanaj (c, Carrarese, prestito), Gargiulo (c, Pisa, prestito), Marsura (a, Modena, definitivo), Piacentini (d, Triestina, prestito)

PALERMO – Corini

ACQUISTI – Orihuela (d, Montevideo City, prestito), Tutino (a, Parma, prestito), Verre (c, Sampdoria, prestito), Graves (d, Randers FC, definitivo), Aurelio (d, Pontedera, definitivo), Masciangelo (d, Benevento, prestito)

CESSIONI – Accardi (d, Piacenza, definitivo), Devetak (d, Viterbese, prestito), Peretti (d, Recanatese, prestito), Floriano (a, Sangiuliano City, definitivo), Crivello (d, Padova, prestito), E.Pierozzi (d, Fiorentina, fine prestito), Doda (d, Imolese, prestito)

PARMA – Pecchia

ACQUISTI – Zanimacchia (a, Cremonese, prestito)

CESSIONI – Tutino (a, Palermo, prestito), Oosterwolde (d, Fenerbahçe, definitivo), Romagnoli (d, Lecce, definitivo)

PERUGIA – Castori

ACQUISTI – Capezzi (c, Salernitana, definitivo), Ekong (a, Empoli, prestito), Cancellieri (d, Monterosi Tuscia, definitivo)

CESSIONI – Strizzolo (a, Cremonese, fine prestito), Beghetto (d, Pisa, fine prestito), Melchiorri (a, Ancona, definitivo)

PISA – D’Angelo

ACQUISTI – Moreo (a, Brescia, definitivo), Canestrelli (d, Empoli, definitivo), Zuelli (c, Juventus, definitivo), Gargiulo (c, Modena, prestito)

CESSIONI – Santoro (c, Monterosi, prestito), Dekic (p, Viterbese, definitivo), Cissè (a, Atalanta, fine prestito), Gucher (c, Pordenone, definitivo), Dubickas (a, Pordenone, prestito), Canestrelli (d, Como, prestito), Jureskin (d, Benevento, prestito), Ionita (c, Modena, prestito)

REGGINA – Inzaghi

ACQUISTI – Contini (p, Napoli, prestito), Terranova (d, Bari, definitivo), Strelec (a, Spezia, prestito), Bondo (c, Monza, prestito)

CESSIONI – Dutu (d, Fiorentina, fine prestito), Ravaglia (p, Bologna, fine prestito), Giraudo (d, Cittadella, prestito), Santander (a, Club Guaranì, prestito), Agostinelli (c, Fiorentina, fine prestito)

SPAL – De Rossi

ACQUISTI – Fetfatzidis (c, svincolato), Nainggolan (c, svincolato), Brazao (p, Inter, prestito)

ESSIONI – Esposito (c, Spezia, definitivo), Finotto (a, Cosenza, definitivo), Proia (c, Vicenza, fine prestito), D’Orazio (a, Mantova, prestito), Thiam (p, Foggia, prestito)

SUDTIROL – Bisoli

ACQUISTI – Celli (d, Ternana, prestito), Lunetta (c, Rijeka, prestito), Minelli (p, Cesena, prestito), Giorgini (d, Latina, definitivo), Fiordilino (c, Venezia, prestito), Cissè (a, Atalanta, prestito)

CESSIONI – Voltan (a, FeralpiSalò, prestito), Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fine prestito), Capone (a, Atalanta, fine prestito), Crociata (c, Empoli, fine prestito), Barison (d, Trento, prestito), Iacobucci (p, Vicenza, definitivo), D’Orazio (d, Cosenza, prestito), Marconi (a, Avellino, definitivo)

TERNANA – Andreazzoli

ACQUISTI –

CESSIONI – Celli (d, Sudtirol, prestito), Spalluto (a, Fiorentina, fine prestito), Rovaglia (a, Aquila Montevarchi, prestito), Pettinari (a, Benevento, prestito), Moro (a, Lazio, fine prestito)

VENEZIA – Vanoli

ACQUISTI – Jajalo (c, Udinese, definitivo), Diop (a, Novara, definitivo), Hristov (d, Spezia, prestito), Ellertsson (c, Spezia, definitivo), Beghetto (d, Pisa, prestito), Ciervo (a, Sassuolo, prestito), Milanese (c, Cremonese, prestito), Carboni (d, Monza, prestito), Redan (a, Hertha BSC, definitvo), Sverko (d, Groningen, prestito)

CESSIONI – Connolly (a, Brighton, fine prestito), Zabala (d, Club Olimpia, prestito), Fiordilino (c, Sudtirol, prestito), Bjarkason (c, Foggia, prestito), Myllymaki (c, Ilves Tampere, definitivo), Ullmann (d, ’FC Magdeburg Spielbetriebs, prestito), Crnigoj (c, Salernitana, prestito), Wisniewski (d, Spezia, definitivo), St Clair (c, Vis Pesaro, definitivo), Cuisance (c, Sampdoria, definitivo), Enem (a, Vis Pesaro, prestito), Haps (d, Genoa, prestito), Ceccaroni (d, Lecce, prestito), Karlsson (a, Virtus Francavilla, prestito)